Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale negli Stati Uniti, Canada e Messico. Dei 26 giocatori sette giocano in Italia, oppure ci hanno giocato. Grande escluso è il difensore dell'Inter De Vrij, che ha giocato pochissimo con Chivu in questa stagione.

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I 26 di Ronald Koeman: ecco i convocati dell'Olanda

Portieri : Flekken, Roefs, Verbruggen

: Flekken, Roefs, Verbruggen Difensori : Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke

: Aké, Ato, Dumfries, Timber, Van Dijk, Van De Ven, Van Hecke Centrocampisti : De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer

: De Jong, De Roon, Gravenberch, Koopmeiners, Reijnders, Til, Timber, Wieffer Attaccanti: Brobbey, Depay, Gakpo, Kluivert, Lang, Malen, Summerville, Weghorst

🚨🇳🇱 OFFICIAL: Netherlands release their World Cup squad. 🏆 pic.twitter.com/KJlCZofJ0a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

I sette 'italiani'

Sono 26 i giocatori chiamati in maglia arancio da Keoman, ct della nazionale olandese. Con questi 26 l'Olanda si presenterà al girone F e debutterà il 14 giugno con il. Nello stesso girone ci sono anche. Ecco la lista completa dei calciatori olandesi: c'è Depay che aveva fatto temere per un infortunio.In questa lista ci sono ben sette giocatori che hanno giocato o che giocano attualmente nella Serie A. C'è anche un grande escluso: De Vrij. Il difensore, che milita nell'Inter, ha giocato molto poco questo vittorioso campionato e di conseguenza non è rientrato fra i convocati. Presente, invece, un suo compagno in maglia nerazzurra:, che è uno dei punti di forza della rosa.

E ci sono anche due suoi avversari nel campionato italiano: Malen, convocato dopo il devastante impatto che ha avuto con la Roma di Gasperini, e il centrocampista De Roon, da anni all'Atalanta, e Koopmeiners ex della Dea e ora giocatore della Juventus. Fra gli attaccanti c'è anche Justin Kluivert, figlio d'arte che ha fatto parte della Roma tra il 2018 e il 2020 e Noa Lang ex del Napoli e ora in forza al Galatasaray. Nella lista dei centrocampisti, invece, si legge il nome di Reijnders che ha giocato nel Milan prima di trasferirsi al Manchester City nella Premier League.

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