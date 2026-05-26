Trattativa aperta tra l’Inter e Chivu per definire il futuro: attesa una decisione nelle prossime settimane
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In casa Inter si va verso la definizione del futuro di Cristian Chivu, con le parti ormai allineate per il rinnovo del contratto. Dopo una stagione di grande successo, impreziosita dalla conquista dello Scudetto e della Coppa Italia alla sua prima annata completa sulla panchina nerazzurra, la dirigenza ha scelto di premiare il lavoro svolto dall’allenatore. Nei recenti colloqui con il suo agente Pietro Chiodi è stata raggiunta una base d’intesa: l’accordo prevede un prolungamento fino al 2028, con la possibilità di estenderlo per un’ulteriore stagione tramite opzione.
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L'accordo sino al 2028 più uno come opzioneÈ stata raggiunta un’intesa per continuare il rapporto professionale fino al 2028, con la possibilità di prolungare ulteriormente per un’altra stagione. Nel frattempo, i legali stanno predisponendo tutta la documentazione necessaria per la formalizzazione dell’accordo. Successivamente, l’allenatore rumeno si presenterà presso la sede del club per la firma, senza particolari urgenze. La situazione è ormai definita: il futuro di Cristian Chivu resta sempre più legato ai colori nerazzurri, dopo un primo anno insieme chiuso con il successo del “doblete”.
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La stagione dell'InterLa stagione dell’Inter è stata caratterizzata da una crescita costante, non solo sul piano tecnico e tattico, ma soprattutto nella gestione complessiva del gruppo. Gran parte di questo percorso viene attribuito al lavoro di Cristian Chivu, che ha inciso in maniera significativa sulla dimensione mentale della squadra. Il tecnico rumeno ha introdotto un approccio più equilibrato alla pressione e alla responsabilità, aiutando i giocatori a mantenere lucidità nei momenti chiave della stagione.
Ha lavorato molto sulla fiducia individuale, sulla capacità di reagire alle difficoltà e sulla coesione del gruppo, trasformando lo spogliatoio in un ambiente più compatto e consapevole. Dal punto di vista psicologico, ha ridotto le oscillazioni emotive della squadra, rendendola più stabile nei periodi complessi e più efficace nella gestione delle partite decisive.
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