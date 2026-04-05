L'attuale allenatore dell'Inter vuole coronare il suo sogno di vincere uno scudetto da tecnico dei nerazzurri, ma prima c'è da sovrastare l'ostacolo Roma

Vincenzo Di Chio 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 10:02)

Ci sono storie che nel calcio sembrano scritte in anticipo, fatte di ritorni, simoboli e responsabilità che si intrecciano. Quella di Cristian Chivu alla guida dell'Inter rientra perfettamente in questa categoria. Ex difensore elegante e intelligente, protagonista del Triplete nerazzurro, oggi si ritrova a gestire una panchina che pesa come altre in Italia.

E quando all'orizzonte c'è la Roma, una squadra che ha rappresentato un capitolo importante della sua carriera da calciatore, il racconto si arrichisce di significati. Non è solo una partita: è un incrocio di passato e presenta, di identità e ambizioni, di memoria e futuro.

Il legame con la Roma: gli anni della consacrazione — Prima di diventare un simbolo dell'Inter, Cristian Chivu ha vissuto alla Roma una delle fasi più straordinarie della sua carriera da giocatore. Arrivato nella capitale all'inizio degli anni 2000, il rumeno si impose rapidamente come uno dei difensori più eleganti e completi del panorama calcistico europeo.

Con la maglia giallorossa ha affinato le sue qualità: lettura del gioco, precisione nei passsaggi e una naturale leadership che lo portò anche ad indossare la fascia di capitano in determinate circostanze. Non era solo un difensore, ma un vero regista del reparto arrettrato, capace di impostare l'azione e dare ritmo alla squadra. Roma è stata per lui una "palestra" calcistica e mentale. In un ambiente passionale ed emotivo, ha imparato a convivere con la pressione e le aspettative altissime, elementi che oggi tornano utilissimi nel suo percorso da allenatore.

Per questo, ogni volta che affronta la Roma, per lui non si tratta mai di una partita qualsiasi: è un ritorno alle origini, a un luogo che lo ha formato, e che, in qualche modo, continua ad accompagnarlo e a far parte della sua identità calcistica.

Dalla difesa al comando: la crescita di Chivu allenatore — Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Chivu ha scelto una strada meno rumorosa ma estremamente formativa: quella del settore giovanile nerazzurro. Un percorso costruito passo dopo passo, lontano dai riflettori, ma ricco di insegnamenti e contenuti.

Alla guida delle giovanili della squadra lombarda, ha mostrato subito una forte identità: organizzazzione, capacità di leggere le partite e un "nuovo" modo di difendere. Non solo tecnica, ma anche gestione umana, un aspetto che distingue un buon allenatore da uno destinato a grandi palcoscenici. Il salto in prima squadra rappresenta quindi una evoluzione naturale, ma anche una sfida completamente diversa: qui non basta formare, ma conta vincere.

Tutte queste caratteristiche hanno portato il tecnico rumeno sotto i riflettori di diverse squadre di Serie A. In particolare il Parma, che gli ha affidato la panchina nella seconda metà della stagione scorsa: un'esperienza breve ma significativa, in cui il tecnico ha guidato la partita per diverse partite ottenendo una media punti positiva, e specialmente, centrando l'obiettivo salvezza. La squadra gialloblù ha mostrato trame di gioco interessanti e un'identità più definita, catturando l'attenzione di Club come l'Inter. Tra questi il Presidente Marotta, che non ha esitato ad affidare la panchina all'ex difensore nerazzuro.

L'eredità pesante di Simone Inzaghi — Raccogliere il testimone di Simone Inzaghi non è un compito affatto semplice. Il "demone" ha lasciato un'Inter con una chiara ed evidente identità: il gioco sublime, fluidità sugli esterni e una stuttura tattica ben riconoscibile, infatti quell'Inter ha conquistato due finali di Champions League in 4 anni.

L'ex Ajax eredita non solo una squadra construita per competere ai massimi livelli, ma anche aspettative altissime. La vera sfida sta nel trovare un equilibrio tra continuità, innovazione e mentalità:

Mantenere i principi di gioco che hanno funzionato con il suo predecessore.

Inserire gradualmente le idee tattiche innovative grazie anche all'innesto di alcuni giovani.

Gestire uno spogliatoio abitutato a vincere e con un morale decisimente basso dopo la sconfitta ai danni del Psg in finale di Champions League.

Il rischio, in questi casi, è quello di essere schiacciati dal confronto continuo con il predecessore. Ma il tecnico attuale dell'Inter sembra voler puntare su una strada personale, aggiungendo, a quelli che erano schemi chiari e duttili di Inzaghi, idee tattiche nuove.

Il debutto Mondiale: Chivu e la prima esperienza al Mondiale per Club — Tra le prime grandi sfide internazionali sulla panchina dell'Inter per il "professore" c'è anche il Mondiale per Club, un palcoscenico che ha messo subito a dura prova la tenuta mentale e tecnica di un allenatore. Percorso che non si è concluso nei migliore dei modi per i nerazzurri: infatti gli uomini di Chivu furono eliminati agli ottavi di finale dal Fluminense, che si impose 2-0.

Per il neo mister si trattava di un banco di prova particolare: confrontarsi con le prime della classe, gestire ritmi e pressioni tipici di un torneo breve ma intensissimo, dove ogni dettaglio può fare la differenza. Questa fu anche un'occassione per misurare il livello della sua squadra fuori dai confini europei, testando determinati giocatori in partite davvero complicate.

Se vogliano trovare una nota positiva, in un percorso abbastanza altalenante nella competizione, è la scoperta- per chi non lo conosceva- di Pio Esposito. Fratello di Sebastiano (ex Inter) e Salvatore, il classe 2005 ha mostrato fin da subito grande determinazione, un notevole fiuto del gol e la capacità di giocare spalle alla porta, richiamando alla memoria, per gli addetti ai lavori, alcuni degli attaccanti più illustri del panorama calcistico.

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L'andamento del tecnico rumeno: segnali, risposte e margini di crescita — Le prime uscite dell'Inter di Chivu offrono indicazioni interessanti. La squadra sembra aver mantenuto una buona base organizzativa, segno che l'eredità lasciata dall'ex tecnico non è stata dispersa. Allo stesso tempo emergono i primi tratti distintivi del nuovo corso:

Difesa più alta: mossa tattica a cui il tecnico tiene particolarmente e che aveva già mostrato a Parma.

Gestione più ragionata dei momenti della gara.

Ricerca di solidità prima ancora dello spettacolo.

Non mancano però aspetti da migliore, soprattutto nella continuità e nella capacità di chiudere le partite. Il percorso è appena iniziato, ma le basi sembrano davvero promottenti. Se vogliamo analizzare alcuni punti deboli della squadra, le difficoltà emergono soprattutto negli scontri con le big. Finora, infatti, l'inter in questa stagione ha conquistato una sola vittoria in un confronto diretto, contro la Juventus, mentre negli altri match con le pretendenti al titolo ha registrato pareggi o sconfitte. Al mister rumeno viene inoltre spesso criticato il fatto di non sfruttare al meglio le risorse disponibili in panchina.

Nel percorso in Champions League, i nerazzurri hanno deluso uscendo prematuramente contro il Bodo Glimt, mentre in campionato, nonostante qualche piccolo step recente, la squadra si trova ancora al primo posto, con sei punti di vantaggio sui rivali storici del Milan. In Coppa Italia, invece, dovrà affrontare la semifinale di ritorno contro il Como, dopo lo 0-0 dell'andata in trasferta.

Inter-Roma: una partita che vale più dei tre punti — Oltre la partita, tra l'altro fondamentale per le due formazioni, una per raggiungere il sogno Scudetto e l'altra per raggiungere la Champions League, affontare la squadra della Capitale non è mai una gara qualunque per il tecnico. Nella Roma è cresciuto calcisticamente, divenando uno dei difensori più apprezzati del campionato prima di passare alla corte di Massimo Moratti. Questa sfida assume quindi un valore particolarmente simbolico:

Il passato che ritorna

Il presente da difendere

Il futuro da costruire

Dal punto di vista tecnico, la partita rappresenta anche un banco di prova importante. La Roma allenata da Gianpiero Gasperini è una squadra molto organizzata, fisica e capae di mettere in difficoltà chiunque. Per il tecnico rumeno sarà fondamentale dimostrare di saper gestire bene le forze e saper leggere attentamente i momenti cruciali della partita. Chivu dovrebbe finalmente ritrovare dal primo minuto il capitano Lautaro Martinez: la sua assenza per circa un mese e mezzo è stata fatale per i nerazzurri che spesso si sono trovati in difficoltà vista la mancanza di un leader tecnico come l'argentino.

Identità tecnica e la gestione dello spogliatoio — Uno degli aspetti più interessanti riguarda l'evoluzione tattica della squadra. Se da un lato è difficile immaginare una rivoluzione immediata, dall'altro Chivu potrebbe introdurre diverse variazioni. Nonostante molti titolari siano rimasti quelli di "sempre", il tecnico rumeno ha,in certe occassioni, provato a cambiare alcuni meccanismi che sembravano essere perfetti.

Allenare un club così blasonato significa anche saper gestire personalità forti e giocatori abituati a grandi palcoscenici. Questo, forse, è uno dei veri banchi di prova per il mister. Il suo passato in nerazzurro è sicuramente un vantaggio: conosce l'ambiente; ha credibilità agli occhi dei giocatori e può migliorare tanto alcuni aspetti fondamentali dei calciatori; allo stesso tempo però dovrà dimostrare autorevolezza, perchè essere un ex compagno non basta quando si tratta di prendere decisioni alquanto complicate.

C'è poi un elemento spesso sottovalutato: quello emotivo. Affrontare da allenatore in un Club dove hai scritto la storia da calciatore può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato c'è la maggiore empatia con i tifosi e quindi una motivazione in più per fare bene, dall'altro ci sono le pressioni più grandi e le aspettative più alte. Per il tecnico mantenere il giusto equilibrio, evitando di farsi travolgere dal peso della pressione è forse il prblema più complicato.

Inter- Roma non sarà mai una partita qualunque per Chivu — In fondo, la sfida tra Inter e Roma non sarà solo una partita, ma un vero e proprio tuffo nel passato e nelle emozioni. Cristian Chivu, porta con sè gli anni di esperienza sul campo, momenti indimenticabili e relazioni che hanno segnato la sua carriera da giocatore e che oggi influenzano la sua crescita da tecnico. Per lui affrontare la sua ex squadra non sarà solo un impegno professionale, ma anche un ritorno a quei ricordi che hanno visto nascere la sua leggenda.

L'intreccio tra passato e presente rende questa sfida speciale: mentre il fischio d'inizio si avvicina, quasi tutti gli occhi saranno rivolti proprio al tecnico dei nerazzurri, non solo per capire come guiderà la sua squadra, ma per ammirare come il peso di un passato glorioso possa trasformarsi in energia, ispirazione e determinazione per costruire un futuro roseo.

Non ci resta che attendere che questo meraviglioso match abbia inizio.