Il Milan pensa al futuro di Fullkrug tra rinnovo, valutazioni e ostacoli

Nonostante la serie A sia nel suo momento più importante, molti top club stanno già pensando al mercato per la prossima stagione. Tra questi anche il Milan che ha nel mirino definire il futuro di Niclas Fullkrug, attaccante arrivato durante la sessione invernale di gennaio dal West Ham. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto su X, il club rossonero sta valutando in primis se confermare il calciatore anche per la prossima stagione, in un'operazione non semplicissima. Il riscatto è fissato a 5 milioni di euro non precludendosi però la possibilità di puntare su un altro profilo per rinforzare l'attacco, con un momento non troppo positivo per lui, rendendo al momento al di sotto delle aspettative. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>