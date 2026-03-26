La campionessa contraria con la decisione del Club di Londra per non liberare lo Stadio, mettendo a rischio la candidatura di Londra per il torneo internazionale di Atletica.

Vincenzo Di Chio 26 marzo - 18:30

Il mondo dell'Atletica brittanica è stato recentemente al centro di una controversia che coinvolge il West Ham e la possibile candidatura di Londra ai Campionati del Mondo di Atletica nel 2029. La questione nasce dallo stallo tra i club di Premier League e le autorità sportive, che rischia di compromettere l'organizzazione dell'evento. Al centro della vicenda c'è Keely Hodgkinson, campionessa olimpica e mondiale, che ha espresso sui social il suo disappunto per la posizione del Club londinese. La polemica mette in luce le tensioni tra esigenze sportive internazionali e priorità dei club di calcio, e ha attirato l'attenzione di media e appassionati in tutto il Regno Unito.

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La disputa sullo stadio di Londra — Il nodo principale riguarda l'utilizzo dello Stadio di Londra, impianto che il West Ham utilizza per le partite casalinghe. Secondo le notizie diffuse, il club potrebbe non concedere temporaneamente l'impianto per circa tre settimane all'inizio della stagione 2029-2030, creando un ostacolo concreto alla candidatura della città per ospitare i Mondiali di Atletica.

Il West Ham aveva ottenuto in affitto lo stadio nel 2013, in un accordo giudicato molto vantaggioso, considerando che l'impianto era stato finanziato dai contribuenti ed era stato il principale teatro dei Giochi Olimpici di Londra 2012. In un comunicato, il club ha sottolineato di avere un "diritto contrattuale che garantisce la priorità delle partite della squadra durante la stagione calcistica". Nonostante ciò, le trattative proseguono, con la candidatura che gode del sostegno del governo britannico e del comune di Londra.

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Keely Hodgkinson interviene sui social — La giovane atleta britannica, tifosa del Manchester United, ha commentato la vicenda su X lanciando una frecciatina al Club: "La nostra squadra porterà più medaglie in quello stadio di quante ne abbia mai viste il West Ham in tutta la sua storia."

Il post era accompagnato da emoji che ridono, sottolineando il tono ironico e critico della campionessa. La polemica è emersa anche per via del grande successo della britannica nei Mondiali recenti, dove ha vinto l'oro negli 800 metri, aggiungendo questo trionfo al titolo olimpico. La sua performance ha contribuito a rendere questa stagione la migliore mai registrata dalla Gran Bretagna ai Mondiali, con vittorie anche di George Hunter, Bell, Molly Caudery in Polonia.

La controversia tra Hodgkinson e il West Ham mette in luce un equilibrio delicato tra interessi sportivi nazionali e internazionali. Da un lato ci sono le ambizioni della Nazione e dei suoi atleti, dall'altro i diritti contrattuali e le priorità dei club di calcio. La decisione finale di Word Athletics, attesa per settembre,sarà determinante per capire se Londra riuscirà ad ospitare i Mondiali 2029 oppure no.

Le città concorrenti e la posizione del presidente di World Athletics — Word Athletics ha altre città candidate a ospitare il Mondiale, tra cui Roma, Monaco di Baviera e Nairobi, e preferisce che l'evento si disputi a settembre, così da chiudere la stagione di atletica in grande stile. Le candidature devono essere presentate entro l'inizio di agosto, e la decisione finale sarà comunicata a settembre.

Lord Coe, presidente di Word Athletics, ha commentato l'accordo tra il West Ham e lo stadio sottolineando il valore dell'intesa:

"Ho fatto parte della dirigenza di un Club di Premier League e sono molto vicino ad un altro, e penso che sarebbero stati abbastanza soddisfatti questo accordo." Sulla possibilità di spostare i Mondiali a luglio o agosto per favorire Londra, il presidente è stato abbastanza chiaro: "Non posso fare speculazioni. Sarebbe una decisione del consiglio d'amministrazione. Abbiamo preso una posizione abbastanza netta: vogliamo che i nostri campionati Mondiali si concludano come finale della stagione."

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