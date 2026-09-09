Lionel Messi torna dove mancava da due anni. Il fuoriclasse argentino è nuovamente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro, un riconoscimento che ha già conquistato otto volte. Per la Pulga si tratta della 17ª nomination in carriera, un dato che gli permette di avvicinarsi ancora una volta al record di Cristiano Ronaldo.

Messi insegue Ronaldo, si aggiornano di nuovo i numeri

L’argentino non compariva tra i candidati nelle ultime due edizioni, ma il suo ritorno era tutt’altro che inatteso. A 39 anni, Messi ha infatti vissuto un’altra stagione da protagonista, soprattutto con la maglia dell’Argentina. Durante il Mondiale ha realizzato 8 gol e fornito 4 assist, trascinando l’Albiceleste fino alla finale contro la Spagna.

Una finale amara per il capitano argentino, sconfitto 1-0 ai supplementari al MetLife Stadium di New York. Una partita nella quale Messi, anche per il peso degli anni, è apparso lontano dai suoi standard abituali. Ma il percorso compiuto durante il torneo è bastato per riportarlo nella corsa al prestigioso premio individuale dove mancava da due stagioni.

🚨 BREAKING: Lionel Messi becomes new owner of La Liga 2 side CD Eldense. 🇪🇸



Messi buys 100% of the club’s currently established in La Liga 2 in Spain — follows the investment made in Catalunya side UD Cornellá.



🎥➕ https://t.co/TQeEVFTS51 pic.twitter.com/jyhQIOXg9X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026

Il ritorno nella lista arriva inoltre a pochi giorni da un altro momento storico. Il 31 agosto scorso Messi ha infatti detto addio alla Nazionale argentina dopo oltre vent'anni con la maglia dell'Albiceleste. Una decisione arrivata dieci anni dopo il primo, temporaneo ritiro internazionale annunciato nel 2016, proprio dopo una finale persa contro il Cile in Copa América.

GUAYAQUIL, ECUADOR - 7 FEBBRAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami osserva il gioco durante un'amichevole tra il Barcelona SC e l'Inter Miami all'Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, il 7 febbraio 2026 a Guayaquil, Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images)

Con questa nuova nomination, Messi si porta dunque a una sola lunghezza da Cristiano Ronaldo. Il portoghese aveva collezionato 18 candidature consecutive dal 2004 al 2022, conquistando cinque volte il Pallone d’Oro. Ma per il quinto anno consecutivo il suo nome non compare tra i 30 finalisti.

A Ronaldo non è bastato il titolo di campione dell’Arabia Saudita conquistato con l’Al-Nassr. Il portoghese, 41 anni, ha inoltre deluso al Mondiale, nonostante i tre gol segnati. Particolarmente negativa la sua prestazione negli ottavi contro la Spagna, terminata 1-0, con appena 19 palloni toccati.