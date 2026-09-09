Dopo il Mondiale, Messi ritorna in campo in MLS e si prende la standing ovation

Lionel Messi si prepara a diventare il massimo azionista dell'Eldense. Nonostante il successo internazionale con la maglia dell'Argentina e l'addio al Barcellona nell'agosto del 2021, l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro non smette di pensare al calcio spagnolo e, a breve, potrebbe acquistare il 100% delle quote dell'Eldense diventando proprietario di un club professionista.

🚨 Messi llega a un principio de acuerdo para comprar el Eldense pic.twitter.com/ZxG2ACNXnA — Diario AS (@diarioas) September 8, 2026

Messi-Eldense: accordo di massima, restano gli ultimi passaggi

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo spagnolo AS,avrebbe raggiunto un accordo di massima per l'acquisto del 100% delle azioni dell', squadra di seconda divisione spagnola appena tornata indopo la retrocessione di due anni fa e la promozione diretta con la vittoria della(terza divisione del calcio spagnolo) della scorsa annata.

Secondo la ricostruzione della stampa spagnola, gli avvocati della stella argentina stavano lavorando da tempo alla trattativa con il gruppo colombiano TH Soluciones Group S.A.S., attuale proprietà del club di Elda, guidato da Juan Carlos Trujillo. Nonostante non si possa ancora parlare di acquisto ufficiale, le due parti starebbero limando gli ultimi dettagli finanziari e, dunque, molto vicini alla finalizzazione dell'operazione.

Messi per la prima volta proprietario di un club professionista

Il possibile acquisto dell'Eldense rappresenterebbe un importante passo in avanti nel percorso imprenditoriale della Pulce all'interno del mondo del calcio. Lionel Messi, infatti, è già proprietario di un altro club spagnolo, il Cornella, ma l'eventuale acquisto del 100% delle quote della squadra di Elda renderebbe il talento argentino per la prima volta proprietario di un club professionista.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel messi dell'Argentina guarda durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

L'annuncio definitivo potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma fino alla conclusione di tutti gli iter necessari resta fondamentale parlare di accordo di massima. Da ciò che trapela, però, l'operazione sarebbe in dirittura d'arrivo e, se così fosse, il calcio spagnolo si preparerebbe ad accogliere Lionel Messi come proprietario di un club professionista.