Tra le partite andate in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quella che ha messo di fronte Portsmouth e Cardiff City. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione del quinto turno di Championship, vale a dire la seconda divisione del calcio inglese. Presso il Fratton Park, i padroni di casa hanno vinto 2-0. Tuttavia, durante l'incontro avrebbe avuto luogo uno spiacevole episodio che ha coinvolto un tifoso del Portsmouth ed un giocatore del club gallese.

Presunta colluttazione durante Portsmouth-Cardiff City

Ieri pomeriggio, il Portsmouth ha battuto il club proveniente dal Galles grazie alle reti di, i quali hanno segnato rispettivamente al 31' ed al 52' della gara. Tra i calciatori del Cardiff City, il difensore centraleha fatto parlare di sé prima per l'ricevuta al nono minuto a causa di un fallo commesso e, in seguito, per un episodio del quale potrebbe essere stato il protagonista. Infatti, il quotidiano inglese The Sun ha riportato che al minuto 70 avrebbe avuto luogo unatra il calciatore dei gallesi ed un tifoso della squadra di casa.

Il tutto avrebbe avuto inizio nel momento in cui Bielik doveva battere una rimessa laterale nei pressi di una zona del campo dove, sugli spalti, c'erano principalmente tifosi del Portsmouth. Ad un certo punto, il classe 1998 avrebbe messo le mani addosso, per la precisione al collo, di un giovane tifoso della squadra avversaria che non voleva dargli il pallone. Quest'ultimo, inoltre, avrebbe reagito dando uno schiaffo a Bielik per poi essere portato via dallo stadio dagli steward.

Derby, Inghilterra - 23 gennaio 2026: Krystian Bielik del WBA durante la partita di Sky Bet Championship tra Derby County e West Bromwich Albion al Pride Park. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Per quant'accaduto, il giocatore non ha ricevuto sanzioni, ma si dovrà vedere se verranno presi provvedimenti nei prossimi giorni. Intanto, sui social molti si sono lamentati della mancata sanzione a Bielik, il quale era già ammonito. Tra l'altro, un utente ha commentato l'episodio scrivendo che il giocatore dovrebbe ricevere una squalifica che duri per tutta la stagione.