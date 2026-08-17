È ripartita la Championship e subito al primo turno si incrociano Cardiff e Wrexham, due delle tre squadre gallesi del campionato. La gara è in programma lunedì 17 agosto alle ore 21:00 al Cardiff City Stadium. In campionato è addirittura dalla stagione 2001/02 che queste due squadre non si affrontano. In occasione di questo derby è però interessante notare come lo status di Cardiff e Wrexham sia radicalmente cambiato negli ultimi anni, con questi ultimi che sembrano ormai essere diventati la nuova “Capitale” calcistica del Galles.

Quando il Galles era rappresentato solo da Cardiff e Swansea

Fino a qualche anno fa nel calcio inglese che conta il Galles era rappresentato esclusivamente da. Che fosse Premier League o Championship, i tifosi sapevano che guardando le rispettive classifiche avrebbero trovato entrambe. Negliinoltre almeno una delle due si è trovata nella massima serie. Se dal punto di vista esclusivamente calcistico erano i Swans i migliori per presenze in Premier (e una partecipazione in), il Cardiff è quello che ha puntato anche molto sullo sviluppo delle strutture, arrivando a ospitare la finale di Champions League del 2016/17.

WREXHAM, WALES - MARCH 07: L'attore e sceneggiatore americano Rob McElhenney e l'attore e imprenditore canadese Ryan Reynolds, comproprietari del Wrexham, esultano dopo il gol di Sam Smith del Wrexham durante la partita del quinto turno della Emirates FA Cup tra Wrexham e Chelsea il 7 marzo 2026 a Wrexham, Galles. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Negli anni Venti le cose sono cambiate. Nel 2021 il Wrexham viene acquisito dagli attori Rob McElhenney e Ryan Reynolds e da squadra sconosciuta fuori dal Regno Unito inizia a occupare sempre più spesso le pagine dei giornali sportivi di tutto il mondo. Dalla stagione 2022/23 inizia una scalata senza precedenti che dalla National League (quinta serie) li porta in Championship nel 2025. La nuova proprietà non porta solo moltissimi soldi, ma anche visibilità. Ad oggi, infatti, il Wrexham è la squadra gallese con più follower sui social. Su Instagram, per esempio, ha raggiunto quota 1,5 milioni, più del doppio di Swansea e Cardiff messi insieme. Nel calcio moderno soldi e visibilità sono di primaria importanza e il Wrexham ne ha beneficiato alla grande.

La scalata del Wrexham e il crollo di Bluebirds e Swans

Ad accentuare l’impressione che i Red Dragons siano diventati il nuovo simbolo del calcio gallese è lasquadre. I Swans, dopo l’ultima retrocessione dalla Premier nel 2018 si è molto spesso posizionata a metà classifica nella seconda serie, senza più riuscire ad avvicinarsi alla zona playoff. Il caso del Cardiff è ancora più tragico, sportivamente parlando. Dopo la retrocessione nel 2019 non solo il club ha faticato a tornare tra i grandi, ma ha più volte lottato per non. Cosa che alla fine è successa nella stagione 2024/25 chiudendo ultimo. Dopo un anno di limbo in League One è tornata in Championship e il destino ha voluto che fosse proprio il Wrexham a essere la prima avversaria, quasi a voler subito confermare o meno il passaggio di testimone.

WREXHAM, WALES - OCTOBER 28: Nathan Broadhead del Wrexham è contrastato da Ryan Wintle del Cardiff City durante la partita del quarto round di Carabao Cup tra Wrexham e Cardiff City al Racecourse Ground il 28 ottobre 2025 a Wrexham, Galles. (Foto di Charlotte Tattersall/Getty Images)

Tornando al campo, i Red Dragons hanno potuto affrontare nuovamente Cardiff e Swansea nella passata stagione. In questo caso il bilancio non è così favorevole al Wrexham. Contro i Bluebirds, affrontati in Coppa di Lega vista la differenza di categoria, ha perso in casa per 1-2. Contro i Swans invece è uscito sconfitto per 2-1 dalla gara d’andata giocata in trasferta, mentre ha vinto quella di ritorno in casa per 2-0. È quindi proprio sul campo che la squadra di proprietà dei due attori hollywoodiani deve ancora dimostrare la sua superiorità.