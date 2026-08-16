Ci sono derby che nascono dalla vicinanza geografica. Quartieri della stessa città, strade separate da pochi chilometri, comunità che si contendono lo stesso territorio. E poi ci sono partite che diventano derby per ragioni completamente diverse. Cardiff e Wrexham sono separate da oltre 200 chilometri, hanno storie diverse e appartengono a due anime differenti del Galles. Ma quando si incontrano, il calcio diventa lo specchio di una rivalità che va ben oltre il campo.

Cardiff-Wrexham non è il derby più sentito del Galles in senso tradizionale: per i tifosi del Cardiff la rivalità principale resta quella con lo Swansea City, mentre per Wrexham le sfide con Chester e Shrewsbury hanno radici molto più profonde. Eppure, quando Cardiff e Wrexham si affrontano, in gioco c'è qualcosa che va oltre i novanta minuti. È il Nord contro il Sud, la città-capitale contro una delle culle storiche del calcio gallese, due territori che per distanza, identità e storia hanno sviluppato percezioni differenti dello stesso Paese.

Oltre 200 chilometri che raccontano un Paese

Basta guardare la cartina geografica per capire quanto sia particolare questa sfida.

, affacciata sul Severn Estuary e proiettata verso Bristol e l'Inghilterra sud-occidentale. È la capitale, il principale centro amministrativo e uno dei più importanti poli economici e universitari del Paese.

Wrexham si trova invece nel nord-est, vicinissima al confine inglese e molto più collegata, anche geograficamente e economicamente, all'area di Liverpool e del Cheshire. Tra le due città ci sono circa 140 miglia, oltre 220 chilometri. Per una partita di calcio, è una distanza enorme. Non è un viaggio che si fa per una rivalità di quartiere: è quasi un attraversamento del Paese ed è proprio questa distanza a rendere il confronto particolare. Il viaggio da Cardiff a Wrexham non collega semplicemente due stadi. Attraversa due modi differenti di immaginare il Galles.

Vista panoramica all'interno dello stadio del Wrexham prima della sfida di Carabao Cup tra Wrexham e Cardiff City (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Wrexham, dove il calcio gallese ha mosso i primi passi

Per capire l'orgoglio del Nord bisogna partire dalla storia.

Wrexham non è soltanto una città con una squadra di calcio molto conosciuta. È uno dei luoghi dove è nato e cresciuto il calcio gallese. Il Wrexham AFC, nato nel 1864, è il più antico club del Galles e il Racecourse Ground ospitò nel 1877 la prima partita casalinga della nazionale gallese. Proprio a Wrexham, inoltre, venne fondata la Football Association of Wales. . È uno dei luoghi dove è nato e cresciuto il calcio gallese. Ile il Racecourse Ground ospitò nel 1877 la prima partita casalinga della nazionale gallese. Proprio a Wrexham, inoltre, venne fondata la Football Association of Wales.

Il calcio arrivò in questa parte del Paese prima di affermarsi stabilmente nel Sud, dove il rugby avrebbe avuto per lungo tempo un peso culturale enorme. Cardiff City sarebbe nato soltanto nel 1899, oltre trent'anni dopo Wrexham. Questo elemento alimenta un orgoglio particolare: Wrexham può essere oggi una delle storie più globali del calcio britannico, ma la sua identità non è nata con Hollywood. Esisteva molto prima di Ryan Reynolds e Rob McElhenney: la nuova proprietà ha semplicemente portato quella storia davanti agli occhi del mondo.

Un vista dello stadio del Wrexham prima della sfida di Carabao Cup con il Cardiff City (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Cardiff, la capitale che guarda al futuro

E poi c'è Cardiff.

La capitale gallese rappresenta inevitabilmente un'altra dimensione. È il centro politico e istituzionale del Paese, una città molto più grande e con un'economia maggiormente orientata verso servizi, amministrazione, università e grandi eventi.

Questo ruolo centrale può essere motivo di orgoglio, ma anche di diffidenza per certi versi.

Per una parte del Galles settentrionale, infatti, Cardiff è la città che concentra potere, investimenti e attenzione nazionale, mentre il Nord può avere la sensazione di trovarsi ai margini. La geografia del Galles contribuisce a renderla particolarmente evidente: il Paese è stretto e lungo, mentre i principali centri abitati sono concentrati soprattutto nel Sud. Il Nord, inoltre, intrattiene rapporti quotidiani molto forti con le grandi città inglesi oltre il confine. Il risultato è un vero e proprio distacco che viene percepito in una nazione unita sulla carta, ma notevolmente frammentata nei fatti.

Lo stadio del Cardiff prima della sfida tra Galles e Bosnia (Photo by Warren Little/Getty Images)

La lingua come confine invisibile

La differenza diventa ancora più evidente quando entra in gioco la lingua parlata, che dovrebbe essere il

Nel censimento del 2021, Wrexham risultava avere circa il

, mentre Cardiff era intorno al 12%. La differenza rispetto ad alcune aree del Nord-Ovest è però enorme: in Gwynedd, per esempio, la percentuale superava il 60%.

Questo dato aiuta a capire una cosa fondamentale: non esiste un'unica identità linguistica gallese. Il gallese cambia da territorio a territorio, così come cambia il rapporto con l'inglese. Nel nord-ovest la lingua è ancora una parte quotidiana e visibile dell'identità locale; nel nord-est, compresa Wrexham, il quadro è più vicino a quello di un'area di confine fortemente anglicizzata. Cardiff, dal canto suo, è una città estremamente internazionale e universitaria, dove il gallese convive con l'inglese e con una popolazione proveniente da molte parti del Regno Unito e del mondo. La lingua, quindi, non divide semplicemente Nord e Sud: testimonia quanto sia complessa l'identità gallese.

Una panoramica dello stadio del Cardiff (Photo by Simon Galloway/Getty Images)

Due economie, due percezioni

Anche sul piano economico il confronto è interessante: n

on si può dire semplicemente che il Nord sia povero e il Sud ricco.

Cardiff è il luogo in cui si concentrano istituzioni, grandi organizzazioni, università, media e servizi. Wrexham ha invece una forte tradizione industriale e manifatturiera e una posizione economica particolare, sospesa tra Galles e Inghilterra.

È anche per questo che il sentimento di distanza nei confronti della capitale può essere più culturale che strettamente economico.

Quando il calcio diventa identità

Per tutte queste sfumature Cardiff-Wrexham diventa qualcosa di più di una partita.

La storia degli scontri diretti è lunga, ma tutt'altro che continua. I due club si sono affrontati per la prima volta nel 1912 ma per lunghi lassi temporali sono mancati gli appuntamenti regolari.

Le promozioni e le retrocessioni hanno spesso tenuto le due squadre lontane. Per questo è difficile parlare di derby tradizionale nel senso classico del termine.

Quando però Cardiff e Wrexham si ritrovano, il significato della partita viene caricato di tutto ciò che normalmente un derby racconta: territorio, appartenenza, orgoglio e bisogno di affermare la propria identità.

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Wrexham contro Cardiff: una rivalità che cambia pelle

Il calcio ha cambiato rapidamente i rapporti di forza.

Per anni Cardiff è stata la principale vetrina del calcio gallese nel sistema professionistico inglese, arrivando persino in Premier League. Wrexham, invece, ha attraversato anni difficilissimi e nel 2011 rischiava seriamente di scomparire.

Poi è arrivata la svolta: l'acquisizione da parte di Ryan Reynolds e Rob McElhenney nel 2021 ha trasformato Wrexham in un fenomeno globale. Tre promozioni consecutive hanno riportato il club fino al Championship, mentre la serie Welcome to Wrexham ha trasformato la città e la squadra in un marchio conosciuto in tutto il mondo.

Nel frattempo Cardiff ha attraversato una fase molto più complicata. Il risultato è quasi paradossale: il club del Nord, per decenni lontano dai riflettori, è diventato improvvisamente quello che attira l'attenzione internazionale; la squadra della capitale ha invece perso parte della propria centralità sportiva. È una fotografia perfetta di una rivalità che non vive soltanto nel passato.

Omari Kellyman del Cardiff City in contrasto con Ryan Longman del Wrexham durante la sfida di Carabao Cup tra Wrexham e Cardiff (Photo by Jan Kruger/Getty Images)

Il derby più caratteristico

Ed è proprio qui che sta il fascino di Cardiff-Wrexham.

Esiste il confronto tra la capitale e il Nord. Tra una città proiettata verso il centro politico del Paese e una comunità che ha costruito la propria identità anche attraverso la distanza da quel centro. Un antico confronto che vede contrapporre il Sud industriale e urbano e il Nord più vicino all'Inghilterra. Con due club che, in momenti diversi della loro storia, hanno rappresentato la parte più ambiziosa del calcio gallese.

na rivalità geografica, culturale e sportiva che il calcio non ha inventato.