Dal 2021, il noto attore Ryan Reynolds è il proprietario del Wrexham, squadra gallese. La star nota per essere il volto del personaggio della Marvel Deadpool ed il suo collega Rob McElhenney, infatti, hanno acquistato il club che, fino a cinque anni fa, militava nella National League, vale a dire la quinta divisione del calcio inglese. In questa stagione, i Red Dragons hanno esordito in Championship, ovvero la seconda divisione, arrivano anche ad un passo dalla zona Play-off che avrebbe permesso loro di giocarsi la promozione in Premier League.

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Wrexham, Galles - 2 maggio 2026: Phil Parkinson, allenatore del Wrexham, fa un applauso ai tifosi di casa dopo che la sua squadra non ha raggiunto i Play-off al termine della partita tra Wrexham e Middlesbrough al Racecourse Ground. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Niente Play-off per il Wrexham. Ryan Reynolds: "C'è ancora molta strada da fare"

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Nella giornata di ieri, il Wrexham allenato daha ospitato al Racecourse Ground ilnella partita valevole per la 46esima nonché ultima giornata della seconda divisione inglese. Per i gallesi, si trattava di un incontro molto importanti per la qualificazione ai Play-off che mettono a disposizione l'ultimo posto disponibile per andare in Premier League. Al quarto minuto di gioco, però, il Boro sblocca il risultato con la rete di. Il Wrexham trova il gol del pari al 28' conmentre al 41' passa in vantaggio grazie a. Tuttavia, due minuti dopo l'ex Spezia e Regginasegna il secondo gol per il Middlesbrough.

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Alla fine, la gara termina 2-2 ed il Wrexham, anche a causa del successo per 2-1 dell'Hull City ai danni del Norwich, ha perso proprio all'ultima giornata di campionato la qualificazione ai Play-off. Tra l'altro, i Red Dragons avrebbero avuto anche la possibilità di conquistare la quarta promozione di fila della sua storia. Dopo la partita, Ryan Reynolds ha voluto condividere un pensiero sul proprio profilo Instagram. Le parole della stella di Hollywood: "Sono completamente distrutto a causa di questo risultato ma provo orgoglio per la stagione disputata. In cinque anni abbiamo fatto tanta strada e questo, in oltre 150 anni di storia del club, è il miglior risultato. C'è ancora tanta strada da fare ma, per ora, abbiamo tanti motivi per essere orgogliosi, Reds".

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