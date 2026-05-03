È possibile vincere un trofeo europeo arrivando al diciassettesimo posto in campionato nella stessa stagione? Il Tottenham l'ha fatto, rendendosi protagonista di uno dei paradossi calcistici più clamorosi degli ultimi anni: la conquista dell’UEFA Europa League, ottenuta in finale contro il Manchester United, e contemporaneamente una Premier League chiusa a un passo dalla retrocessione. Quel trionfo, che sembrava l'inizio di una nuova era, si è rivelato solo l'ultimo lampo prima del buio.

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Il cammino in Europa League: dal maxi-girone al trionfo

Il cammino europeo delnella stagione scorsa, 2024/25, ha visto il club inglese, allenato da mister, piazzarsi al quarto posto nel maxi-girone. Sono 17 i punti guadagnati, con 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, che hanno permesso agli Spurs di arrivare dietro solo a

Evitando i play-off, Son e compagni hanno affrontato prima l'AZ Alkmaar agli ottavi, superando il turno con un 3-2 nel totale, poi l'Eintracht Francoforte ai quarti, con un totale di 2-1, e infine il Bodo/Glimt in semifinale, finita con uno schiacciante 5-1 totale per gli inglesi.

Arrivati finalmente in finale, gli Spurs hanno affrontato, allo Stadio San Memés di Bilbao, il Manchester United in un derby inglese per aggiudicarsi il trofeo. Il match è terminato con il risulato di 1-0 per il Tottenham, grazie ad un gol di Brennan Johnson al 42esimo minuto. Gli Spurs di Postecoglou e Son hanno coronato così il sogno dei tifosi di poter alzare un trofeo continentale dopo oltre 40 anni.

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Quattro allenatori in meno di un anno: da Postecoglou a De Zerbi

Dopo la vittoria dell'Europa League, il 6 giugno 2025, il club londinese ha deciso di esonerare l'allenatore, a seguito di una stagione deludente in campionato.

Il 12 giugno la panchina è stata affidata al danese Thomas Frank, che aveva appena terminato la sua esperienza durata ben 6 stagioni sulla panchina del Brentford. L'11 febbraio 2026, a seguito di sole 2 vittorie nelle ultime 17 giocate, anche Frank viene esonerato dagli Spurs, che consegnano il testimone a Igor Tudor, fresco di esonero dalla Juventus. Il mandato del mister croato durerà ben poco: soli 44 giorni, dal 14 febbraio al 29 marzo, dopo aver giocato 7 partite trovando una sola vittoria in UEFA Champions League contro l'Atletico Madrid.

LONDRA, INGHILTERRA - 22 MARZO: Cristian Romero e Dominic Solanke del Tottenham Hotspur appaiono sconsolati dopo aver subito il secondo gol segnato da Morgan Gibbs-White del Nottingham Forest (non inquadrato) durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Nottingham Forest allo stadio Tottenham Hotspur il 22 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Infine, dato il posizionamento critico in campionato, gli Spurs hanno offerto un maxi contratto a Roberto De Zerbi, da poco allontanandosi dal Marsiglia dopo la risoluzione del contratto. Il mister italiano ex Sassuolo e Brighton, tra le altre, ha quindi la grande responsabilità di allontanare l'incubo retrocessione che però è sempre più vicina e che spaventa i tifosi.

Il buon percorso in Champions League

Se in Premier League la stagione delè stata disastrosa, non si può dire la stessa cosa del percorso europeo, ottenuto grazie alla vittoria dell'Europa League. In, infatti, il club londinese si è posizionato al quarto posto del maxi-girone, arrivando dietro solo a, ottenendo ben 17 punti in 8 gare con 5 vittorie, 2 pareggi ed 1 sola sconfitta per 5-3 in casa del

Piazzandosi tra le prime 8 nel maxi-girone, gli Spurs hanno avuto la possibilità di evitare il turno del play-off, accedendo direttamente agli ottavi di finale dove hanno pescato l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Non è bastato il 3-2 in casa al ritorno per ribaltare il pessimo turno d'andata giocatosi in Spagna, dove gli inglesi hanno perso ben 5-2, con la quale è terminata l'avventura europea del club di Londra.

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Tottenham: la situazione attuale che spaventa i tifosi

Nella stagione in corso gli Spurs hanno totalizzato solo 34 punti in 34 partite, con un parziale di 8 vittorie, 10 pareggi e ben 16 sconfitte, ed un totale di 43 reti segnate e 53 subite. Un percorso a dir poco horror, in parte compensato de un buon percorso europeo.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MARZO: Kevin Danso del Tottenham Hotspur appare sconsolato dopo la sconfitta della sua squadra nella partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Crystal Palace al Tottenham Hotspur Stadium il 5 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Attualmente il Tottenham di De Zerbi si trova al diciottesimo posto in Premier League, in piena zona retrocessione, a -2 punti dal West Ham diciassettesimo e con ancora 4 partite da disputare. Il rischio di retrocedere in Championship è dietro l'angolo e potrebbe diventare uno dei tracolli sportivi più clamorosi del calcio moderno.

La vittoria dell'Europa League è stata solo una boccata d'aria fresca che, anziché dar vita ad un ciclo, ha oscurato i problemi sportivi e societari che hanno contribuito al vertiginoso declino del club del Nord di Londra.

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