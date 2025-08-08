Wrexham, Cacace: “Ho visto la docuserie sul club ed è fantastica”

Dal 2021 , gli attori Ryan Reynolds e Rob McEllenhey sono i proprietari del Wrexham. Al momento dell'acquisizione, il club era in quinta divisione inglese ma, grazie ai giusti investimenti economici ed al duro lavoro, nel giro di 4 anni è arrivato in Championship. Dalla stagione 2022/2023 fino alla quella terminata pochi mesi fa, la squadra allenata da Phil Parkinson ha ottenuto tre promozioni di fila : nessuno c'era mai riuscito nella storia del calcio inglese. Su Disney+ , tra l'altro, c'è una docuserie dal titolo Welcome to Wrexham: nelle quattro stagioni, si può vedere non solo l'impegno ed il lavoro di tutti nei raggiungimento dei risultati ottenuti, ma anche momenti extra-calcistici. In questa sessione di calciomercato, i Red Dragons hanno pescato in Italia acquistando dall'Empoli il difensore Liberato Cacace. Intervistato da BBC Sport Galles, il neozelandese ha parlato della decisione di giocare per il club gallese.

Ecco le dichiarazioni dell'ex Empoli: "Ho visto tutte le stagioni della docuserie e l'ho trovata fantastica. In Italia c'erano squadre interessate a me, ma ho sempre ammirato il calcio inglese, dalla Premier League alla Championship, e giocare in Regno Unito è sempre stato un sogno per me. Il documentario fa capire cos'è veramente il club ed un progetto interessante. Quando io ero qui per la firma del contratto, la squadra era nel mio Paese per la tournée. Sono andati al ristorante dei miei genitori per incontrarli ed è stato un gesto carino. Ho parlato con compagni ed allenatore e penso di essermi ambientato bene".