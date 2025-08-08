Il Necaxa di Eva Longoria approda su Disney+: ecco la docuserie sul club

L'attrice famosa grazie a Desperate Housewives si lancia nel mondo del calcio per riportare ad alti livelli la squadra di Aguascalientes

Jacopo del Monaco 8 agosto - 12:44

La piattaforma streaming Disney+ accoglie un'altra squadra di calcio: il Necaxa, di cui Eva Longoria è co-proprietaria. Nella giornata odierna sono usciti i primi due episodi della docuserie riguardante il club messicano. L'obiettivo dell'attrice statunitense sarà quello di riportare i biancorossi dove merita e risollevare il morale dei tifosi.

Necaxa, la storia fino all'arrivo di Eva Longoria — Fondato nel 1923, il Necaxa ha vinto diversi titoli. Nella stagione 1959/1960, il Necaxa porta a casa il primo trofeo della sua storia: la Coppa nazionale, vinta anche nel 65/66, nel 94/95 e nel 2018. Nel '66 ha vinto anche la Supercoppa messicana, successo replicato 29 anni più tardi. Nel 1975, invece, i Rayos vincono la loro prima CONCACAF Champions Cup, conquistata nuovamente nel 1999.

Per il Necaxa, gli anni '90 sono stati importanti grazie ai 3 campionati vinti dal 1995 al 1998. I messicani, nel 2000, hanno ottenuto la medaglia di bronzo al Mondiale per Club battendo il Real Madrid. Il 2009 è stato l'anno del prima retrocessione in seconda serie, poi vinta 2 volte tra il 2014 ed il 2016.

Ad inizio anno, precisamente a gennaio, Eva Longoria ha acquistato il 99% del club messicano grazie ad una cordata d'imprenditori in cui figurano anche Ryan Reynolds e Rob McEllenhey, proprietari del Wrexham e produttori della docuserie Welcome to Wrexham. Tra le fila del Nexaca c'è voglia di riscattarsi per riportare il nome del club nell'élite del calcio messicano.

La docuserie disponibile su Disney+ — Da oggi, su Disney+, si potranno vedere i primi due episodi della docuserie riguardante il club messicano. Come riportato dal sito TV Sorrisi e Canzoni, per i primi tre venerdì del corrente mese usciranno due episodi, poi uno solo sempre di venerdì fino all'ultimo della stagione, che dovrebbe uscire il 19 settembre. Un successo che si preannuncia assicurato con grandissima attesa per vedere l'attrice come si comporterà nei panni di presidentessa della squadra.