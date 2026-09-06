L'Al-Nassr in cui giocano Cristiano Ronaldo e Joao Felix deve assolutamente dimenticare la partita di ieri sera. Il club saudita, infatti, ha giocato in trasferta contro l'Al-Ittihad in occasione della quinta giornata della Saudi Pro League. I campioni in carica della massima competizione nazionale hanno perso 2-1 collezionando, così, la prima sconfitta della stagione 2026/2027. Al termine dell'incontro, Joao Felix ha scelto di non fermarsi in zona mista per le consuete domande dei giornalisti. L'ex calciatore del Milan ha voluto liquidarli con poche parole che hanno messo in evidenza il suo umore dopo la sconfitta.

Joao Felix dopo la sconfitta: "Meglio non parlare, altrimenti..."

Dopo aver vinto le prime quattro partite del campionato saudita, l'Al-Nassr che ha come allenatore l'australiano exha perso. I vincitori della scorsa edizione della Saudi Pro League ha perso 2-1 contro l'Al-Ittihad per mano della doppietta realizzata da, il quale ha segnato al 4' ed al 22' e, nell'azione del secondo gol, ha ricevuto l'assist da parte dell'ex centrocampista della. L'Al-Nassr, al minuto 36, ha anche accorciato le distanze con la rete diche, però, è risultata inutile dato che i padroni di casa hanno conquistato la vittoria.

Jeddah, Arabia Saudita - 5 settembre 2026: Joao Felix dell'Al-Nassr sfidato da Danilo Pereira dell'Al-Ittihad durante la partita di Saudi Pro League tra Al-Ittihad ed Al-Nassr all'Alinma Stadium. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Dopo la partita, Joao Felix sembrava molto frustrato dalla sconfitta ottenuta dalla sua squadra che, in zona mista, ha scelto di non fermarsi per parlare dell'incontro. Anzi, il portoghese ex Chelsea e Barcellona ha rilasciato poche parole ma molto forti: "Meglio non parlare. Se lo facessi, potrei smascherare questa lega". Dopo questa dichiarazione, il lusitano è andato via. Da diverso tempo, in Arabia Saudita, stanno andando avanti conflitti tra il club, la lega ed il PIF, ovvero il fondo sovrano saudita. Poi c'è stata anche la sanzione della FIFA con la quale ha bloccato il mercato in entrata dell'Al-Nassr.