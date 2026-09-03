La Championship entra subito nel vivo e la quarta giornata conferma ancora una volta quanto il campionato inglese sia imprevedibile. In testa continua a correre lo Swansea City, che supera 2-0 il Watford e sale a quota 10 punti, mantenendo l’imbattibilità e confermandosi una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione. Per tradizione la Serie B inglese è un campionato lunghissimo e affascinante che regala sempre sorprese, per tanti la Championship è uno dei campionati più belli del mondo. Tra stadi che sembrano usciti da un fil, atmosfera e il fascino intramontabile del calcio d'Oltremanica che quest'anno questo torneo promette emozioni e spettacolo.

Nel West London sognano in grande: QPR a quota 10 punti

LONDRA, INGHILTERRA - 27 OTTOBRE: I tifosi in coda fuori dal QPR Superstore prima della partita di Barclays Premier League tra Queens Park Rangers e Aston Villa a Loftus Road, il 27 ottobre 2014 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

A quota 10 c’è anche il Queens Park Rangers, protagonista di un ottimo inizio di campionato. A Loftus Road il QPR supera 2-1 il Cardiff grazie alla doppietta di Rumarn Burrell. Importante successo anche per il West Ham, che finalmente trova la prima vittoria dopo una partenza complicata. Al London Stadium gli Hammers battono 4-2 il Wolverhampton in una partita ricca di gol e conquistano tre punti fondamentali per rilanciare le proprie ambizioni.

Charlton ancora imbattuto, altra batosta Millwall

The Den, Millwall - Ph GettyImages

Continua invece l’ottimo avvio del Charlton Athletic. Gli Addicks perdono i primi punti della stagione ma rimangono imbattuti: sul campo del West Brom finisce 1-1, con Tyreece Campbell che risponde nella ripresa al vantaggio firmato da Callum Styles. La sorpresa della giornata arriva però da The Den. Il Wrexham travolge 3-0 il Millwall e conquista la prima vittoria stagionale.

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Momento nerissimo per i Lions, che dopo il 5-1 incassato contro il Southampton subiscono altri tre gol. Successi importanti anche per Bristol City, Derby County e Sheffield United, mentre Birmingham-Southampton e Lincoln-Blackburn terminano in parità. Il Burnley, infine, continua a faticare: l’1-1 contro il Middlesbrough lascia i Clarets con appena due punti dopo quattro giornate. La stagione è appena iniziata, ma una cosa appare già evidente: anche quest’anno in Championship gli equilibri possono cambiare nel giro di novanta minuti.