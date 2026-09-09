Il Manchester City si diverte ricreando i meme: il risultato è da ridere

Il Manchester City di Maresca convince tutti gli addetti ai lavori anche in Champions League, vincendo 2-0 all'esordio la tesissima sfida contro il Porto davanti al pubblico lusitano. La tensione del match schizza alle stelle verso la fine del primo tempo, quando i giocatori e lo staff tecnico del Porto protestano con veemenza per una brutta entrata di Guehi su Gabri Veiga, chiedendo il cartellino rosso per il difensore inglese del Manchester City.

Come riporta A Bola, poco dopo avviene un'altra vibrante protesta dei portoghesi, che chiedono il secondo cartellino giallo per Josko Gvardiol. L'agitazione si trasferisce immediatamente nel tunnel degli spogliatoi durante l'intervallo, con Ruben Dias che ingaggia un'accesa discussione con Francesco Farioli, tecnico del Porto. Anche i dirigenti portoghesi intervengono nel tunnel, partecipando al parapiglia e scambiando parole grosse con i giocatori del City, in particolare con Enzo Fernandez, costringendo la sicurezza e l'arbitro Marciniak a intervenire per riportare la calma ed evitare conseguenze ben peggiori.

L'attacco di Maresca alla panchina portoghese

Enzofa intendere che l'aggressività della partita sia scaturita esclusivamente dalla panchina del. L'allenatore delcontrasta duramente ildelle due panchine, difendendo a spada tratta il suo. "Potete chiedere quello che volete, ma quante volte avete visto me, la mia panchina o i ragazzi che lavorano con me, alzarsi dalla panchina? Zero, per 95 minuti. Quante volte avete visto la loro panchina?", afferma, che aggiunge anche che parlerà in privato conper chiarire le dinamiche dell'accaduto all'interno del

PORTO, PORTOGALLO - 08 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City si scontra con Pablo Rosario del FC Porto portando alla visualizzazione di un cartellino giallo durante la partita MD1 della fase di lega della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Porto e Manchester City all'Estadio do Dragao l'8 settembre 2026 a Porto, Portogallo. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

La risposta di Farioli e la frecciata all'arbitro

Caricamento post Instagram...

Francesco, invece, riconosce che alcune decisionipotevano benissimo risultare diverse, ma preferisce non focalizzarsi su questo spinoso aspetto in. "Queste cose a questo livello possono fare la differenza, ma sappiamo contro chi giochiamo. Abbiamo gareggiato piuttosto bene, secondo me, e ora dobbiamo spostare l'attenzione sulla partita di campionato che disputeremo nel fine settimana e dobbiamo farci trovare pronti", dichiara l'allenatore del, chiudendo così la polemica europea per concentrarsi esclusivamente sui prossimistagionali.