Una giornata complicata per le squadre londinesi. Tra la serata di ieri e il pomeriggio di oggi, il quinto turno di Premier League non ha portato fortuna ai club della capitale inglese. Infatti, il Chelsea di Xabi Alonso è capitolato per 3-o contro il Brentford dell'azzurro Kayode. Il Tottenham di Roberto De Zerbi ha subito l'ennesima sconfitta imbarazzante (2-3 contro l'Aston Villa penultimo in classifica) e deludente di questo inizio di stagione. All'appello delle big mancava solo l'Arsenal, che non ha interrotto la striscia negativa della giornata del campionato inglese. La squadra di Mikel Arteta doveva affrontare una delle rose più interessanti e in forma del momento: il Brighton di Fabian Hurzeler. Il tecnico 33enne, dopo la Conference League ottenuta lo scorso anno, vuole migliorare ancora di più il risultato finale, portando i Gabbiani alle nobili qualificazioni europee.

Vola il Brighton di Hurzeler

BRIGHTON, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Jurrien Timber dell'Arsenal viene pressato da Maxim De Cuyper del Brighton & Hove Albion durante la partita di Premier League 2026/27 tra Brighton & Hove Albion e Arsenal FC all'American Express Stadium, il 19 settembre 2026 a Brighton, Inghilterra (Foto di Clive Rose/Getty Images)

La squadra allenata dal giovane tecnico tedesco ha iniziato alla grande questa stagione. Non tanto quanto le sette vittorie consecutive di Mikel Arteta, ma con la sola sconfitta racimolata per 4-3 contro il Chelsea. Inoltre, i gabbiani hanno eliminato il Manchester United dalla EFL Cup. L'operato di Hurzeler con il Brighton risalta per la parte tattica e per la gestione della grande quantità di giovanissimi presenti in rosa e spesso alla prima esperienza nel complicato campionato inglese. In estate sono arrivati talenti di grande qualità come Chema Andrés, Femi Azeez, Luka Vuskovic e Zadok Yohanna.

Brighton - All attacks vs Arsenal



Domination!pic.twitter.com/xBHEhBAJCh — Football Performances (@FCPerformances) September 19, 2026

Il Brighton arrivava alla sfida contro la capolista con una discreta lista di infortunati (tra cui Hinshelwood, Minteh, Wieffer, Mitoma), ma ciò non ha impedito ai Gabbiani di potersela giocare a viso aperto nel giorno del loroanniversario. Infatti, il Brigthon ha completamentegli iridati inglesi, alla caccia dell'ottava vittoria consecutiva nell'inizio di stagione (record che mancava dal 1903). Fabian Hurzeler ha battuto Mikel Arteta con un secco, grazie alle reti del veterano e capitano Groß, della punta 2007e del nuovo acquisto Andrés. Con questa vittoria, il Brighton si trova al terzo posto in classifica, a soli 2 punti da City e Arsenal.