Il controverso derby tra Atletico e Real Madrid, terminato per 2-1 in favore dei colchoneros, continua a far discutere. Dopo le durissime parole in conferenza stampa da parte di José Mourinho, accompagnate da un foglietto con sopra stampate le immagini degli "evidenti" errori dell'arbitro Ortiz Arias, e il fermo comunicato dei blancos, a far luce sulla questione è intervenuto il Comitato Tecnico degli Arbitri. In merito all'arbitraggio del derby di Madrid, il CTA ha infatti evidenziato alcuni importanti errori del direttore di gara, tra cui, un mancato cartellino rosso a Kang-In Lee.

Il giudizio del CTA sull'arbitraggio

Secondo quanto riportato dai quotidiani AS e COPE, ilavrebbe definito la direzione arbitrale di"viziata da diversi errori". Partendo dagli episodi meno decisivi ai fini dell'equilibrio della gara, il CTA ha subito messo in evidenza come il cartellino rosso a, in occasione del calcio di rigore dell', fosse corretto sottolineando, però, come unica nota negativa della vicenda, la mancata immediata estrazione del rosso. Arias ha, infatti, espulso l'exsoltanto dopo esser richiamato al, trasformando il precedente cartellino giallo in espulsione diretta.

Quanto al controverso scontro tra il Cuti Romero e Jude Bellingham, tanto rivendicato da Mourinho e l'ambiente blancos, il CTA ha invece dato ragione all'arbitro Ortiz giudicando l'episodio come una "situazione di gioco confusa", condividendo così la scelta del direttore di gara.

Un pésimo arbitraje decide el derbi.https://t.co/KeLAm0Ao9B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Il mancato cartellino rosso a Kang-In Lee

Diversa, invece, la valutazione in occasione del duro intervento in scivolata di Kang-In Lee sulla caviglia di Federico Valverde. Un intervento imprudente da parte del calciatore sudcoreano, graziato dall'arbitro, e che ha visto addirittura il mancato utilizzo dell'on-field review.

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Dean Huijsen del Real Madrid riceve un cartellino rosso dall'arbitro Miguel Angel Ortiz Arias durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra l'Atletico de Madrid e il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

L'episodio, particolarmente discusso dopo la partita, è stato giudicato un errore da parte del Comitato Tecnico degli Arbitri. Secondo il CTA, infatti, Kang-In Lee avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso diretto per il pericoloso tackle sul n.8 dei blancos. Infine, tra i vari errori sulla gestione dell'episodio, la stampa spagnola continua a insistere sul mancato intervento del VAR, facendo scattare l'allarme sul poco coerente utilizzo dello strumento a disposizione degli arbitri.