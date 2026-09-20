Il derby di Madrid è andato in favore dell'Atletico. La storica sfida del campionato spagnolo ha visto il Cholo trionfante sulla prima stracittadina di ritorno di José Mourinho. La partita, dopo uno scialbo primo tempo, si è accesa all'inizio della ripresa. L'ingenuità del centrale olandese Huijsen su Giuliano Simeone ha costretto il Real Madrid a giocare in 10 per i restanti 40' e a dover ribaltare l'1-0 siglato su rigore da Grimaldo. Tuttavia, qulche minuto dopo ha raddoppiato Jonathan David, l'uomo più in forma dei Rojiblancos assieme al figlio del Cholo, autore dell'assist. Nei minuti finali il Real Madrid ha trovato la via del gol grazie al colpo di testa di Rüdiger, ma alla fine il risultato è rimasto in favore dei Colchoneros.

Le polemiche di Mourinho

Jose Mourinho began his press conference with pictures of two fouls committed by Atleti players that he says should have been red cards. pic.twitter.com/JfP6tn1SEC — ESPN FC (@ESPNFC) September 20, 2026

Il comunicato duro del Real Madrid

Il Real

Madrid

ha perso un derby al Metropolitano macchiato dalla pessima decisione arbitrale di Ortiz Arias, che non ha espulso Cuti Romero nel primo tempo per aver calpestato il ginocchio di

Bellingham

(nonostante avesse rivisto l'azione al monitor) e Kang-In Lee per aver calpestato

la caviglia sinistra di Valverde.

Entrambe le decisioni si sono rivelate decisive e la partita è stata infine decisa nella ripresa a favore dell'Atlético".

Al termine del match, José Mourinho ha messo in piedi uno dei suo classici show. Il portoghese si è presentato alla conferenza post-match con ledei falli subiti da Bellingham e Valverde, valevoli di rosso per lo Special One. Le parole utilizzate dal tecnico sono state parecchio dure nei confronti della classe arbitrale spagnola: "Avrei potuto benissimo non presentarmi qui. Le immagini le vedete anche voi. Sono due cartellini rossi. La situazione arbitrale è stata molto strana: la nomina del direttore di gara è arrivata una settimana fa, quando di solito avviene un giorno prima. Ortiz non è un grande arbitro, anzi... non ha caratura internazionale ed è di. Trujillo al VAR ha un precedente chiaramente ostile a noi. Voglio complimentarmi con il Comitato per le scelte fatte in merito"."L'espulsione di Huijsen non l'ho vista, ero troppo lontano. Mi hanno detto che il fallo è iniziato fuori area... Pensavo di tornare qui e trovare un campionato diverso, ma chiaramente non è così e so anche il perché. Noi continueremo a lottare, nonostantedi lottare ad armi pari".Dopo la conferenza dello Special One, i Blancos hanno pubblicato unufficiale sulla "pessima prestazione arbitrale che ha deciso il derby": "

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Jose Mourinho, manager del Real Madrid, reagisce con l'arbitro Miguel Angel Ortiz Arias durante la partita LaLiga EA Sports 2026/27 tra l'Atletico de Madrid e il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

"Fino alla mezz'ora di gioco, la partita ha offerto poche occasioni da gol. Ma da quel momento in poi, le polemiche hanno preso il sopravvento sul derby. Al 35° minuto, durante un contrasto, Bellingham è arrivato prima di Cuti Romero, e il difensore dell'Atlético lo ha colpito con i tacchetti al ginocchio sinistro. Ortiz Arias inizialmente ha ammonito il nostro giocatore, ma è stato richiamato da Trujillo Suárez per rivedere l'azione al monitor. Dopo averla visionata, ha revocato il cartellino giallo a Bellingham e ha mostrato al difensore dell'Atlético un cartellino giallo anziché espellerlo. Nove minuti dopo, l'arbitro ha commesso un secondo errore cruciale, non sanzionando Kang-In Lee per un fallo su Valverde , che lo ha colpito con i tacchetti alla caviglia sinistra. Ortiz Arias ha seguito attentamente l'azione, ma non ha mostrato al giocatore dell'Atlético un cartellino rosso (né un giallo), e in questa occasione non è stato avvisato da Trujillo Suárez".

"Rigore ed espulsione di Huijsen: al 50° minuto, l'arbitro Ortiz Arias ha concesso un rigore per un fallo di Huijsen su Giuliano, mostrando al giocatore del Real Madrid un cartellino giallo. Avvertito da Trujillo Suárez, ha rivisto l'azione al monitor e questa volta ha deciso di espellere Huijsen. Grimaldo ha trasformato il rigore portando il risultato sull'1-0. Al 59° minuto, J. David ha raddoppiato. Al 76° minuto, il Real Madrid avrebbe potuto accorciare le distanze quando Diomande si è trovato a tu per tu con Oblak, che ha compiuto una parata migliore. La nostra squadra è finalmente andata a segno all'89° minuto con un colpo di testa di Rüdiger su calcio di punizione battuto da Bernardo . Da quel momento fino al fischio finale, gli uomini di Mourinho hanno cercato il pareggio senza successo".