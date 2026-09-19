Coloro che hanno segnato di più per le due squadre nella stracittadina
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Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte l'Atlético Madrid ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del settimo turno della Liga Spagnola 2026/2027. Il Derbi avrà inizio alle ore 16:15 e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, casa dei Colchoneros. Nella storia di questa stracittadina, tanti calciatori hanno il segno mettendo il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Quindi, in attesa di domani, vediamo insieme coloro che hanno segnato più reti per i due club nella storia di questa grande sfida.
I migliori marcatori del Real Madrid contro l'Atletico MadridIn 238 partite ufficiali, il Real Madrid ha segnato ben 392 gol contro i cugini. Colui che guarda tutti dall'alto non solo nella classifica dei Blancos, ma anche in quella generale del Derbi, risponde al nome di Cristiano Ronaldo. Nelle sue nove stagione in Spagna, il classe 1985 ha giocato 31 match contro l'Atletico e ha segnato ben 22 gol. Tra questi possiamo ricordare il rigore realizzato nella finale di Champions League 2013/2014, quella che ha permesso al Real di vincere la tanto attesa Decima, e ben tre triplette di cui due in campionato ed una in semifinale di Champions nel 2017.
Il podio del Colchoneros contro i BlancosL'Atlético Madrid, dal canto suo, ha realizzato 305 reti nella stracittadina spagnola. In cima alla classifica dei marcatori dei Colchoneros contro il Real Madrid figura Paco Campos, il quale ha vestito la maglia biancorossa dal 1936 al 1948. Negli anni in cui ha giocato nella capitale della Spagna, l'attaccante ha segnato dodici gol contro le Merengues, di cui nove in campionato.
Al secondo posto della classifica marcatori a tinte biancorossa troviamo Adrián Escudero. Nel corso della sua carriera agonistica, iniziata nel 1945 e terminata nel 1958, ha giocato soltanto per l'Atlético Madrid ed in quegli anni ha realizzato undici reti contro i Blancos. Così come il già menzionato Campos, nove dei suoi gol sono arrivati in sfide di campionati. Chiudiamo il podio dei Colchoneros avvicinandoci ai giorni nostri con Antoine Griezmann. Durante le sue due esperienze a Madrid, l'attuale attaccante dell'Orlando City ha segnato dieci gol contro il Real e l'ultimo di questi risale al Derbi del 27 settembre dello scorso anni vinto 5-2.
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