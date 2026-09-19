Tra le sfide che andranno in scena nel corso della giornata di domani spicca, in maniera particolare, quella che metterà di fronte l'Atlético Madrid ed il Real Madrid. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione del settimo turno della Liga Spagnola 2026/2027. Il Derbi avrà inizio alle ore 16:15 e si disputerà presso il Riyadh Air Metropolitano, casa dei Colchoneros. Nella storia di questa stracittadina, tanti calciatori hanno il segno mettendo il proprio nome nel tabellino dei marcatori. Quindi, in attesa di domani, vediamo insieme coloro che hanno segnato più reti per i due club nella storia di questa grande sfida.

I migliori marcatori del Real Madrid contro l'Atletico Madrid

Il podio del Colchoneros contro i Blancos

Inpartite ufficiali, il Real Madrid ha segnato bengol contro i cugini. Colui che guarda tutti dall'alto non solo nella classifica dei Blancos, ma anche in quella generale del Derbi, risponde al nome di. Nelle sue nove stagione in Spagna, il classe 1985 ha giocatomatch contro l'Atletico e ha segnato bengol. Tra questi possiamo ricordare il rigore realizzato nella finale di, quella che ha permesso al Real di vincere la tanto attesa Decima, e ben tre triplette di cui due in campionato ed una in semifinale di Champions nelIn seconda posizione troviamo, a quotareti, due nomi che hanno fatto la storia dei Blancos:, che li ha realizzati tutti inin un epoca in cui il campionato spagnolo come lo conosciamo oggi non esisteva ancora;, che ha colpito i Colchoneros principalmente in Liga. Il podio del Real Madrid si chiude conche, tra iled il, ha segnatoreti contro i biancorossi.L'Atlético Madrid, dal canto suo, ha realizzatoreti nella stracittadina spagnola. In cima alla classifica dei marcatori dei Colchoneros contro il Real Madrid figura, il quale ha vestito la maglia biancorossa dalal. Negli anni in cui ha giocato nella capitale della Spagna, l'attaccante ha segnatogol contro le Merengues, di cui nove in campionato.

Madrid, Spagna - 27 settembre 2025: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid esulta dopo aver segnato il quinto gol per la sua squadra durante la partita de LaLiga EA Sports tra Atlético Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Al secondo posto della classifica marcatori a tinte biancorossa troviamo Adrián Escudero. Nel corso della sua carriera agonistica, iniziata nel 1945 e terminata nel 1958, ha giocato soltanto per l'Atlético Madrid ed in quegli anni ha realizzato undici reti contro i Blancos. Così come il già menzionato Campos, nove dei suoi gol sono arrivati in sfide di campionati. Chiudiamo il podio dei Colchoneros avvicinandoci ai giorni nostri con Antoine Griezmann. Durante le sue due esperienze a Madrid, l'attuale attaccante dell'Orlando City ha segnato dieci gol contro il Real e l'ultimo di questi risale al Derbi del 27 settembre dello scorso anni vinto 5-2.