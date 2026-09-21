Si è chiuso anche il settimo turno de LaLiga, che dà così il via alla lunga sosta per le Nazionali. Si tornerà infatti in campo il 10 ottobre con quella che al momento è la capolista indiscussa del campionato, il Barcellona. Con già 5 punti di vantaggio sulle inseguitrici e 6 sul Real Madrid, è difficile immaginare una squadra che possa soffiare il titolo ai campioni in carica. Il lungo stop però può rimescolare tutte le carte in tavola. Ripercorriamo allora i risultati della settima giornata di LaLiga e vediamo come cambia la classifica.

LaLiga, uno straordinario Raphinha fa volare il Barcellona

Il turno si è aperto venerdì con la bella partita tra Espanyol ed, vinta dagli ospiti per 1-3 nonostante l'uomo in meno per più di 85 minuti. Ottima prestazione di, autore di una doppietta. Il sabato è cominciato con due pareggi. 1-1 tra Osasuna e Rayo Vallecano e 0-0 nel derby basco tra Athletic Bilbao e Deportivo Alavés.

In serata è stato prima il turno di Celta Vigo-Racing Club di Santander, terminato con la goleada di 5-0 dei padroni di casa. Per gli ospiti sono 12 gol subiti nelle ultime due partite e 21 totali da inizio stagione, rendendo la sua difesa la peggiore del campionato. Nel posticipo serale è sceso in campo il Barcellona in casa di un Siviglia molto in forma. Nonostante lo svantaggio iniziale siglato dall'ex Milan Fofana, i Blaugrana hanno ribaltato il risultato grazie al solito Raphinha (seconda tripletta consecutiva) vincendo 1-3.

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 19: Raphinha dell'FC Barcelona esulta con il compagno di squadra Lamine Yamal dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona all'Estadio Ramon Sanchez Pizjuan il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il derby di Madrid all'Atletico, ancora vittoria per il Villarreal

L'anticipo della giornata di domenica ha visto in campo Getafe e Malaga. La vittoria per 1-0 dei padroni di casa lascia gli ospiti all'ultimo posto, unica squadra ancora con 0 successi in campionato. Tutti gli occhi erano poi ovviamente puntati sul, dove tra mille polemiche è stato l'Atletico ad avere la meglio vincendo 2-1. La partita è girata con il fallo da rigore (segnato da Grimaldo) edal 52esimo.In serata ilè stato fermato dal Deportivo de a Coruña per 1-1, perdendo la possibilità di andare al secondo posto in solitaria. Altra vittoria per ildi Iñigo Perez, che sembra finalmente essere riuscito a ingranare la marcia e il 3-1 nel derby con il Levante lo conferma. La giornata si è chiusa con il successo dellaper 2-3 sul campo del Valencia. Decisiva la bella rete di Barrenetxea al 91esimo nel migliore momento dei padroni di casa.