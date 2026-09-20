Al Wanda Metropolitano di Madrid è andato in onda il primo derby stagionale della capitale spagnola. Il Real Madrid entrava in campo con la pressione di stare attaccato a un Barcellona che sta letteralmente volando in questo inizio di stagione. I Blancos infatti si sono ritrovati a inseguire i Blaugrana per via della sconfitta per 1-0 maturata contro il Real Betis. L'Atletico Madrid invece, come ogni anno, proverà a inserirsi fra le due big, scombinando i loro piani e le gerarchie del campionato spagnolo. I Colchoneros provenivano da un ottimo periodo di forma, dopo le vittorie per 0-3 contro Real Sociedad e 4-0 contro l'Osasuna. Nonostante l'addio pesante di Antoine Griezmann e il caos attorno alla figura di Julian Alvarez, la dirigenza dell'Atletico ha lavorato bene sul reparto offensivo, costruendo un attacco eterogeneo e interessante.

L'Atletico Madrid vince il derby di andata

I Colchoneros sono così scesi in campo col classico 4-4-2 presentando la nuova coppia d'attacco Kang-in Lee-. I due stanno costruendo una buona intesa partita dopo partita. Mourinho invece ha optato per il 4-2-3-1 con la novità di Arda Güler come ala destra. Il primo tempo del match non ha regalato grandi emozioni, portando poche occasioni in dote a entrambe le squadre.

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Jonathan David dell'Atletico Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano, il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Il match si è definitivamente sbloccato nel secondo tempo. A dare la spinta decisiva allo spettacolo del Derby di Madrid è stato il rigore concesso per i Colchoneros al 53'. Protagonista in negativo è stato il centrale Huijsen, colpevole di una certa ingenuità nel farsi prendere il tempo da Giuliano Simeone. Dopo il check del VAR, l'arbitro Ortiz Arias ha deciso di cambiare la propria decisione sul centrale olandese: al posto dell'ammonizione, per l'ex Juventus è arrivata l'espulsione. Il penalty è stato trasformato dallo specialista Alejandro Grimaldo, giunto in estate dal Bayer Leverkusen. Con il Real in 10, i Colchoneros hanno continuato a spingere e dopo soli 6' è arrivato il raddoppio firmato da Jonathan David, al terzo gol nelle ultime 3 giocate. L'assist è arrivato da un cross di Giuliano Simeone, sicuramente tra i migliori in campo della partita.

EL DERBI ES ROJIBLANCO ❤️🤍 pic.twitter.com/PiJqHRwQls — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2026

Mentre Courtois ha compiuto i miracoli per evitare la figuraccia, negli ultimi minuti di gioco, i Blancos hanno accorciato le distanze grazie ad un colpo di testa di Rüdiger su un cross delizioso di Bernando Silva. L'Atletico Madrid pareggia così i punti del Real e si porta a -5 dal Barça.