Un episodio che divide, e che a Marsiglia proprio non va giù. Nel finale del primo tempo di OM-PSG, gara persa 1-2, Doué interviene su Gouiri dentro l'area di rigore. Letexier non fischia nulla. E la reazione della stampa marsigliese non si fa attendere. Poteva essere rigore? La Provence non ha dubbi: sì. Il quotidiano punta il dito contro l'arbitro, colpevole di non aver sanzionato il contatto su Doué quando il match era ancora sullo 0-0. L'attaccante dell'OM, dopo una serie di dribbling nell'area avversaria, viene toccato alle gambe dal difensore parigino e finisce a terra. Nessun intervento del direttore di gara, nessuna chiamata al VAR. Da qui nasce il dibattito: c'è chi giudica il contatto sufficiente per il penalty, chi invece nota come la caduta di Gouiri fosse già iniziata in autonomia.

A Marsiglia protestano, opinioni spaccate tra gli ex

La linea della Provence è netta fin dal titolo: "Il rigore mancato su Gouiri avrebbe potuto cambiare tutto". Nel pezzo si legge: "Toccato in area di rigore da Doué alla fine del primo tempo, Amine Gouiri non ha ottenuto il rigore. Né François Letexier, né i suoi assistenti del VAR, si sono degnati di rivedere la situazione". Dello stesso avviso Adil, che a Marsiglia ha giocato tra il 2017 e il 2019 e oggi commenta per Ligue 1+: "Se Gouiri è caduto, dico di no. È entrato nell'area parigina, e il contatto c'è, netto. Per me è rigore, punto".

PARIGI, FRANCIA - 20 APRILE: Desire Doue del PSG festeggia il suo gol con Bradley Barcola durante la partita di calcio della Ligue 1 tra Paris Saint-Germain (PSG) e Le Havre AC (HAC) allo stadio Parc des Princes il 20 aprile 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Jean Catuffe/Getty Images)

Diverso il giudizio di Mexes, suo ex compagno in nazionale: "C'è stata una piccola caduta, ha gestito bene la situazione, ma ho visto fischiare falli molto più leggeri di questo". Ancora più critico Clement Grenier, che invece dà ragione all'arbitro: "Nel doppio controllo, Gouiri sembra aver superato Doué, ma il pallone resta troppo lontano da lui. È lì che si aprono i dubbi: Marquinhos aveva ancora la possibilità di intervenire". Per La Provence, comunque, resta un solo verdetto: "Doué non tocca mai il pallone e atterra entrambe le gambe di Gouiri". Sull'episodio, silenzio pressoché totale da chi c'era in campo: Genesio non lo cita in conferenza, mentre Maupay - pur avvicinandosi più volte all'arbitro per discutere - evita di parlare proprio dell'azione che lo aveva coinvolto.