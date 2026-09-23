Tutti i calendari d'Argentina sono stati cerchiati sul prossimo 6 ottobre, giorno dell'ultimo tango di Leo Messi in maglia Albiceleste. Seppur l'avversario non sia di primissimo livello, il Benin, i biglietti per assistere dal vivo al Mas Monumental, casa del River Plate, andranno a ruba e saranno presto introvabili. Enzo Fernandez, compagno di squadra del Diez dal 2021, ha parlato dell'addio di Messi e del futuro del CT Scaloni a Tyc Sports.

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L'eredità del 10

L'acquisto più caro nella storia della, per cui ilha sborsato oltre 135 milioni per accaparrarselo dal, è arrivato in mattinata in Argentina, primo pomeriggio in Italia. Ad attenderlo, oltre a una gremita folla di tifosi Albiceleste, c'erano anche diversi media argentini, a cuiha detto: "Sono

Non è mancato, ovviamente, un passaggio su Messi, compagno di squadra di Enzo dal 2021. Insieme hanno vinto il Mondiale in Qatar, in cui il centrocampista alzò al cielo il premio di miglior giovane del torneo, e la Copa America del 2024. Le parole sull'addio della Pulce: "È un addio che fa molto male, ma dobbiamo goderci con Leo e per Leo questo momento speciale. Sappiamo bene l'eredità che lascia e quanto sia speciale per noi. Dobbiamo godercelo al massimo un'ultima volta e, da quel momento, inizierà un processo intenso".

Scaloni sì

In Argentina tiene banco, ormai da più di due mesi, la trattativa per il rinnovo di. Sebbene il CT non abbia ancora messo nero su bianco, Tyc Sports riporta che l', la Federazione calcistica argentina e l'ex giocatore della, siano in procinto di trovare un accordo per il proseguo fino alladel 2028 con opzione per estendere il contratto fino al2030.

EZEIZA, ARGENTINA - MARCH 26: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, parla con i media durante una conferenza stampa presso il centro di allenamento di Lionel Messi il 26 marzo 2026 a Ezeiza, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Se le parti in causa sono d'accordo sui termini contrattuali, i giocatori hanno manifestato la volontà di proseguire con il CT pluridecorato. Sul tema si sono espressi Nico Paz, Mastantuono, Balerdi, Cuti Romero e, appunto, Enzo Fernandez: "Spero che rinnovi, è molto importante per tutti noi ed è il condottiero. Sa già tutto, non dobbiamo dirgli nulla".