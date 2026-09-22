La Francia si prepara ad affrontare la maxi sosta adibita alla Nations League, per ora senza Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid non ha svolto la seduta di allenamento assieme al resto dei compagni di squadra e rimane da valutare per gli imminenti impegni dei Bleus. Il primo avversario dei francesi sarà la Turchia di Vincenzo Montella.

Francia, Mbappé non si allena in gruppo

Mentre tutta la nazionale a disposizione di Zizou Zidane si preparava alla sessione di allenamento,tra i calciatori presenti. La seduta, infatti, era aperta ai media e tifosi e l'assenza del fuoriclasse candidato al Pallone d'Oro si è sùbito notata. I quattro volte Campioni del Mondo si sono ritrovati per il secondo allenamento, dopo la prima seduta della giornata di ieri a Clairefontaine.

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé della Francia festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra dal dischetto durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Dopo la seduta, Mbappé non si ha potuto incontrare nemmeno i sostenitori della nazionale transalpina, contrariamente ai compagni di squadra. Questi si sono concessi una sessione di autografi e selfie con i tifosi presenti. Capitano e stella della Francia, Kylian Mbappé avrebbe sofferto sintomi influenzali ed è inevitabilmente da valutare per l'impegno del Kocaeli Stadyumu in Turchia. La sfida alla nazionale di Arda Guler, tra gli altri, è in programma per venerdì sera. Mancando circa 72 ore al match, non si hanno certezze sull'impiego del miglior goleador della Francia.

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