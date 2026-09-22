Il francese soffrirebbe di una sindrome simil-influenzale
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
La Francia si prepara ad affrontare la maxi sosta adibita alla Nations League, per ora senza Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid non ha svolto la seduta di allenamento assieme al resto dei compagni di squadra e rimane da valutare per gli imminenti impegni dei Bleus. Il primo avversario dei francesi sarà la Turchia di Vincenzo Montella.
Francia, Mbappé non si allena in gruppoMentre tutta la nazionale a disposizione di Zizou Zidane si preparava alla sessione di allenamento, Kylian Mbappé non figurava tra i calciatori presenti. La seduta, infatti, era aperta ai media e tifosi e l'assenza del fuoriclasse candidato al Pallone d'Oro si è sùbito notata. I quattro volte Campioni del Mondo si sono ritrovati per il secondo allenamento, dopo la prima seduta della giornata di ieri a Clairefontaine.
Dopo la seduta, Mbappé non si ha potuto incontrare nemmeno i sostenitori della nazionale transalpina, contrariamente ai compagni di squadra. Questi si sono concessi una sessione di autografi e selfie con i tifosi presenti. Capitano e stella della Francia, Kylian Mbappé avrebbe sofferto sintomi influenzali ed è inevitabilmente da valutare per l'impegno del Kocaeli Stadyumu in Turchia. La sfida alla nazionale di Arda Guler, tra gli altri, è in programma per venerdì sera. Mancando circa 72 ore al match, non si hanno certezze sull'impiego del miglior goleador della Francia.
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