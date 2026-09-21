Kylian Mbappé, per una volta, non ha inciso. Nonostante sia rimasto in campo per tutti i 90 minuti, nel derby il francese è rimasto con le polveri bagnate. In generale è stato un pomeriggio da incubo per il Real Madrid, costretto all'inferiorità numerica dal 50° minuto. Il fuoriclasse, tra i 30 candidati al Pallone d'Oro, ha tenuto a fornire una sua analisi sul ko della squadra nell'intervista rilasciata ad AS.

Mourinho, ascolta Mbappé: "Perso per l'arbitro? È umano, sbaglia come tutti"

", esordisce Kylian Mbappé a precisa domanda sulla prestazione della sua squadra nel derby e, ancora, "Intendevamo vincere e ci aspettavamo un certo tipo di partita. La squadra ha comunque dato tutto quello che poteva e dobbiamo guardare avanti, imbeccando la giusta strada". In merito all'arbitraggio del signor Ortiz, Mbappé è stato molto chiaro: "Non credo di aver come giocatore spesso lamentato le direzioni arbitrali dei match. Non lo farò adesso.".

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid reagisce dopo che Alex Grimaldo dell'Atletico Madrid (non in foto) segna il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico de Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

Unico modo per uscirne, dunque, è lavorare sodo. Il francese spera di riportare titoli e ambizione a un Madrid in difficoltà. Intanto, nell'immediato futuro dell'attaccante, c'è la Francia. Con la nazionale transalpina, sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane, ci si appresta a un nuovo corso: "È una tappa nuova e siamo con un altro allenatore. Comincia la Nations League e vedremo come andranno queste prime quattro partite. Per tutti noi sarà una cosa nuova, non avendo mai avuto altri CT all'infuori di Deschamps. Al netto del cambiamento, mi aspetto che le cose vadano bene".

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In realtà, per Mbappé, l'incontro col connazionale ex Juventus non è qualcosa di totalmente nuovo, anzi. Proprio Zizou lo accompagnò a Valdebebas, cosicché da bambino apprendesse il necessario per entrare in accademia al Real: "Accadde anni fa.È trascorso tanto tempo. Sembra un film, invece è tutto vero. Ora dovremo prepararci per l'Europeo che si giocherà tra due anni".