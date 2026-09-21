L'attaccante francese non cerca alibi e punta a rifarsi in nazionale con Zidane
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Kylian Mbappé, per una volta, non ha inciso. Nonostante sia rimasto in campo per tutti i 90 minuti, nel derby il francese è rimasto con le polveri bagnate. In generale è stato un pomeriggio da incubo per il Real Madrid, costretto all'inferiorità numerica dal 50° minuto. Il fuoriclasse, tra i 30 candidati al Pallone d'Oro, ha tenuto a fornire una sua analisi sul ko della squadra nell'intervista rilasciata ad AS.
Mourinho, ascolta Mbappé: "Perso per l'arbitro? È umano, sbaglia come tutti""Un passo indietro", esordisce Kylian Mbappé a precisa domanda sulla prestazione della sua squadra nel derby e, ancora, "Intendevamo vincere e ci aspettavamo un certo tipo di partita. La squadra ha comunque dato tutto quello che poteva e dobbiamo guardare avanti, imbeccando la giusta strada". In merito all'arbitraggio del signor Ortiz, Mbappé è stato molto chiaro: "Non credo di aver come giocatore spesso lamentato le direzioni arbitrali dei match. Non lo farò adesso. Avrei anche pensato alcune cose, ma preferisco tenerle per me. L'arbitro è un essere umano, a volte sbaglia e ha sbagliato, ma non ne voglio parlare".
Unico modo per uscirne, dunque, è lavorare sodo. Il francese spera di riportare titoli e ambizione a un Madrid in difficoltà. Intanto, nell'immediato futuro dell'attaccante, c'è la Francia. Con la nazionale transalpina, sotto la guida tecnica di Zinedine Zidane, ci si appresta a un nuovo corso: "È una tappa nuova e siamo con un altro allenatore. Comincia la Nations League e vedremo come andranno queste prime quattro partite. Per tutti noi sarà una cosa nuova, non avendo mai avuto altri CT all'infuori di Deschamps. Al netto del cambiamento, mi aspetto che le cose vadano bene".
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