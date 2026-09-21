Simeone risponde a Mourinho. Dopo il duro attacco dello Special One all'arbitro Arias Ortiz (con tanto di prove stampate su carta, mostrate ai media in conferenza stampa), in seguito al controverso derby di Madrid che ha visto l'Atletico superare i rivali per 2-1, il Cholo Simeone ha voluto rispondere a tono alle parole di Mourinho, riportando al centro della discussione il tema del rispetto nei confronti dei direttori di gara.

"Non importa se ti chiami Mourinho, Flick o Simeone"

Intervenuto in conferenza stampa dopo il successo nel derby di Madrid ha commentato il duro sfogo didichiarando: "Rispettiamo le opinioni altrui. Siamo in una posizione privilegiata in cui tutti sono molto esposti, chiunque sia, che si tratti di... Dobbiamo stare attenti a ciò che diciamo e saper rispettare gli altri. Perdiamo tutti. Ma quando qualcuno oltrepassa quel limite del rispetto, è pericoloso,. Non bisogna mai oltrepassare quel limite".

Continuando, il tecnico argentino ha espresso il suo punto di vista sulla partita: "È stata una partita intensa contro un avversario bravissimo nelle transizioni, ma che noi siamo riusciti a controllare in quasi tutte le occasioni. Gli episodi della partita? Nel secondo tempo, c'è stato solo uno scontro tra Cuti e Llorente, che ha lasciato Diomande con la palla. Penso che abbiamo controllato la partita in ogni momento grazie al nostro collettivo, alla nostra fase difensiva e al nostro gioco di squadra, sapendo dove potevamo colpirli, e non lasceremo che le cose di cui loro vogliono parlare ci impediscano di mettere in risalto la partita".

👀 SIMEONE RESPONDE a MOURINHO tras su 'RAJADÓN' en RUEDA de PRENSA:



👉 "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hay que saber respetar".



👉 "Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick... no hay que cruzar la línea".



Nos vemos a las 12 de la noche en… pic.twitter.com/Rd9W0nMeTV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

Simeone commenta i controversi episodi arbitrali

Nel corso dell'intervista, il tecnico dei colchoneros è stato poi interrogato sulle possibili mancate espulsioni nel derby, e la sua risposta è stata: "Non ho espresso alcuna opinione sulle altre situazioni di gioco. Il capo degli arbitri ci aveva già detto che azioni come quella di Cuti non comportavano l’espulsione. Ora, se vogliamo soffermarci su questo, va bene, facciamolo. Ma la partita l’abbiamo vinta noi".

MADRID, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, reagisce durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano, il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Infine, Diego Simeone ha chiuso il suo intervento esprimendo il suo parere sulla partita di Julian Alvarez, entrato nel corso secondo tempo: "Quando dai il massimo, i tifosi ti apprezzano. Julian Alvarez ci ha provato, è stato difficile per lui, ma lo rimetteremo in carreggiata. Sono molto contento anche per Jonathan David; ci dà quella spinta competitiva per arrivare il più lontano possibile".