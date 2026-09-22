L'attaccante del Real Madrid continua a fare parlare di se dopo le sue nuove dichiarazioni in merito alla vittoria del premio individuale
Kylian Mbappé continua la preparazione in vista dell'esordio in Nations League contro la Turchia in programma questo venerdì. L'attaccante del Real Madrid, nel frattempo, è tornato a parlare della corsa al Pallone d'Oro per il quale risulta tra i maggiori candidati alla vittoria finale. Il classe '98 era già finito al centro delle polemiche nelle ultime settimane a causa della sua "pretesa" di meritare il prestigioso premio individuale ma dopo una nuova intervista rilasciata sembra proprio che il francese non abbia intenzione di fare dietro-front.
Mbappé e l'obiettivo Pallone d'Oro: "Sono il capocannoniere in tutte le principali competizioni"Manca poco più di un mese alla cerimonia di Londra che decreterà il vincitore del Pallone d'Oro 2026 e giorno dopo giorno la corsa si fa sempre più accesa. Grazie soprattutto a Kylian Mbappé. L'attaccante del Real Madrid è al momento impegnato con la sua Francia in Nations League ma quando si tratta del premio individuale il classe '98 non perde occasione di fare parlare di se. Nonostante venga due due stagioni senza aver alzato trofei, l'ex Monaco non mette in dubbio le sue qualità e durante un'intervista rilasciata al programma RFI ha parlato nuovamente delle sue ambizioni e delle sua parole che ultimamente hanno fatto molto discutere.
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Quelle parole, come ricordiamo, hanno suscitato non poche polemiche ma Mbappé non sembra proprio volerci ripensare. Anzi: "Sì. L'ho detto. Non ho mai voluto piacere a tutti perché non è possibile. Non posso essere un'altra persona". L'attaccante ha poi parlato del nuovo corso della Francia con Zinedine Zidane, elogiando il lavoro svolto da Didier Deschamps, e dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid: "È una persona estremamente intelligente. Un leader. Uno dei migliori allenatori del calcio moderno". Conclude Mbappé.
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