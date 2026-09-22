Kylian Mbappé continua la preparazione in vista dell'esordio in Nations League contro la Turchia in programma questo venerdì. L'attaccante del Real Madrid, nel frattempo, è tornato a parlare della corsa al Pallone d'Oro per il quale risulta tra i maggiori candidati alla vittoria finale. Il classe '98 era già finito al centro delle polemiche nelle ultime settimane a causa della sua "pretesa" di meritare il prestigioso premio individuale ma dopo una nuova intervista rilasciata sembra proprio che il francese non abbia intenzione di fare dietro-front.

Mbappé e l'obiettivo Pallone d'Oro: "Sono il capocannoniere in tutte le principali competizioni"

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Manca poco più di un mese alla cerimonia di Londra che decreterà il vincitore dele giorno dopo giorno la corsa si fa sempre più accesa. Grazie soprattutto a Kylian Mbappé . L'attaccante delè al momento impegnato con la suainma quando si tratta del premio individuale il classe '98 non perde occasione di fare parlare di se. Nonostante venga due due stagioni senza aver alzato trofei, l'exnon mette in dubbio le sue qualità e durante un'intervista rilasciata al programma RFI ha parlato nuovamente delle sue ambizioni e delle sua parole che ultimamente hanno fatto molto discutere.Come il giocatore ha dichiarato: "Il Pallone d'Oro è un obiettivo per qualsiasi calciatore ma non credo sia un'ossessione. La capacità di esibirsi individualmente e di brillare è ciò che impressiona le persone per un trofeo come il Pallone d'Oro. Sono stato il capocannoniere in tutte le principali competizioni e penso che questo possa essere l'anno buono per me". Dichiarazioni che al vedere non sono molto diverse da quelle pronunciate la settimana scorsa quando il francese si è detto meritevole del premio ("Sono sempre stato il prescelto").

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Kylian Mbappé (Francia) festeggia il primo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes, il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Quelle parole, come ricordiamo, hanno suscitato non poche polemiche ma Mbappé non sembra proprio volerci ripensare. Anzi: "Sì. L'ho detto. Non ho mai voluto piacere a tutti perché non è possibile. Non posso essere un'altra persona". L'attaccante ha poi parlato del nuovo corso della Francia con Zinedine Zidane, elogiando il lavoro svolto da Didier Deschamps, e dell’arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid: "È una persona estremamente intelligente. Un leader. Uno dei migliori allenatori del calcio moderno". Conclude Mbappé.