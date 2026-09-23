Tra le Nazionali che scenderanno in campo nel corso della giornata di domani figurano anche l'Olanda e la Germania. Le due selezioni europee, infatti, si sfideranno in occasione del primo turno della Nations League. Entrambe sono nel Girone 2 della Lega A insieme a Grecia e Serbia. L'incontro tra le due squadre, allenate rispettivamente da Xavi e da Jürgen Klopp, avrà inizio alle ore 20:45 e si giocherà ad Amsterdam, presso la Johan Cruijff ArenA. Nel corso delle rispettive storie, le due selezioni hanno avuto diversi capitani ed alcuni di loro sono stati molto importanti. In attesa di domani sera, vediamo quali sono stati i calciatori più rappresentativi che hanno indossato la fascia da capitano delle due Nazionali.

I capitani più importanti nella storia dell'Olanda e dell Germania: partiamo dagli Oranje

Adesso si passa ai tedeschi

Quando si parla di grandi capitani della Nazionale Olandese, il primo nome che viene in mente è Johan Cruijff. Considerato uno dei migliori calciatori ed allenatori di tutti i tempi, il numero 14 più famoso ed iconico di sempre ha fatto parte di una grande rivoluzione. Infatti, lui è il volto del calcio totale che ha cambiato completamente il modo di giocare