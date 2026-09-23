Una delle partite che si terrà nella giornata di domani metterà di fronte l'Olanda di Xavi e la Germania allenata da Jurgen Klopp. Le due selezioni europee, infatti, si sfideranno in occasione della prima giornata del Girone 2 della Lega A della Nations League. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà ad Amsterdam, per la precisione presso la Johan Cruijff Arena. Domani sera, i due commissari tecnici esordiranno con le rispettive Nazionali che allenano. Inoltre, l'attuale commissario tecnico della selezione europea che gioca in trasferta spera di poter portare avanti una tradizione che riguarda la prima panchina di un ct della Nazionale Tedesca. Infatti, dal 2000, tutti i predecessori di Klopp hanno fatto il loro esordio con una vittoria.

Domani Klopp debutterà con la Germania: inizierà con un successo?

Dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina del, con il quale ha vinto tutto, nelKlopp ha scelto di prendersi una pausa dal ruolo di allenatore. Intanto, il tedesco ha ricoperto il ruolo di Head of Global Soccer per le varie squadre delle quali Red Bull è la proprietaria. Tra queste figurano il, che milita in, ilin, gli austriaci deled anche il, club brasiliano. Inoltre, nel corso di un'intervista rilasciata a settembre dello scorso anno, Klopp ha dichiarato che, in quel momento, non avrebbe preso in considerazione l'idea di tornare ad allenare.

Herzogenaurach, Germania - 23 settembre 2026: L'allenatore Jürgen Klopp osserva durante la sessione di allenamento della Germania all'Homeground. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Ad inizio luglio, a seguito del deludente Mondiale disputato, Julian Nagelsmann ha preso la decisione di dimettersi dall'incarico di commissario tecnico della Nazionale Tedesca. Al suo posto è arrivato Klopp, il quale esordirà domani sera contro l'Olanda e spera di partire con una vittoria. Infatti, Sky Sport Germania ha riportato che tutti gli ultimi ct della Nazionale hanno esordito con una vittoria. Gli esordi dei precedessori di Klopp: Rudi Voller, che nel 2000 ha battuto 4-1 la Spagna; Jurgen Klinsmann, vittoria per 3-1 contro l'Austria nel 2004; Joachim Low, 3-0 contro la Svezia nel 2006; Hansi Flick, vittoria per 0-2 in casa del Liechtenstein nel 2021; Nagelsmann, 3-1 contro Stati Uniti tre anni fa.