La maxi pausa per le Nazionali, sebbene interromperà la magia vissuta nelle prime cinque giornate di Serie A, sarà il pretesto per osservare i primi passi di nuovi commissari tecnici, come Zinedine Zidane, Roberto Mancini, Xavi Hernadez, Mark van Bommel e, ovviamente, Jurgen Klopp. Il nuovo CT della Germania è tornato in grande stile dopo i due anni sabbatici, convocando ben 44 giocatori, dividendoli in due liste differenti.

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Il solito, vecchio, Jurgen

Al termine dell'allenamento odierno, alla vigilia della sfida contro l'di, l'ex allenatore delsi è concesso ai media presenti, ricorrendo in uno dei suoi soliti paragoni ironici: "Non posso sapere se qualcosa sia un po' arrugginito, ma penso ce ne sia la possibilità.".

Una prerogativa degli impegni per le Nazionali è l'inno, peccato che Klopp se n'era dimenticato e dovrà esercitarsi: "Recentemente ho assistito alla Supercoppa di Germania (Borussia Dortmund-Bayern Monaco 1-2, ndr), non sapevo nemmeno che ci fosse l'inno nazionale. Era una novità per me. Raramente lo cantavo a casa quando guardavo una partita della Nazionale. Quindi ora sarà diverso e dovrò abituarmi".

Sfida lanciata

La, come detto, debutterà domani sera alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam contro l'. Poi, ospiterà, prima della gara conclusiva in casa degli ellenici. Klopp , in riferimento alla partita controe compagni, ha sottolineato come entrambe le Nazionali abbiano delle analogie, dovute alla insufficienza di allenamenti alle spalle: "Non so contro chi preferirei giocare adesso. Se contro un avversario forte o contro un nuovo allenatore. La cosa positiva è che abbiamo davvero la stessa situazione. Ci siamo incontrati lunedì per la prima volta e giochiamo giovedì.".

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - SEPTEMBER 17: Jürgen Klopp, allenatore della Germania, parla con i media durante la presentazione della squadra tedesca per la UEFA Nations League al DFB-Campus il 17 settembre 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Infine, il tedesco ritroverà Van Dijk, Gakpo e Gravenberch, avuti nell'epopea al Liverpool: "Conosco personalmente più giocatori olandesi di Xavi. Non so se sia un vantaggio, ma è comunque un dato di fatto. Stiamo qui senza sapere nemmeno cosa sta facendo l'avversario. È chiaro che vogliamo giocare un calcio di qualità. Vogliamo anche essere un po' sorprendenti".