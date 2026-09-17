Si avvicina la pausa delle nazionali ed iniziano le convocazioni in vista delle sfide di Nations League. Ha diramato la sua lista, anzi due liste, anche Jurgen Klopp, nuovo allenatore della Germania.

Le convocazioni di Klopp per la Nations League

Vedremo a breve la prima Germania di Jurgen Klopp. L'ex tecnico del, infatti, ha sostituitodopo ildi questa estate concluso ai. E Klopp ha dato il via alla sua rivoluzione della nazionale tedesca con in mente due obiettivi principali: l'Europeo del 2028 e il Mondiale del 2030. Il primo appuntamento della nuova squadra, però, sarà ladei prossimi giorni: con quattro partite.

Due partite contro la Grecia e altre due contro Olanda e Serbia. Si tratta, quindi, di un impegno importante, dispendioso per le energie, da fare in pochi giorni. Il nuovo allenatore ha quindi optato per una soluzione curiosa e del tutto nuova: convocare due squadre, per un totale di ben 44 giocatori.

TURIN, ITALY - SETTEMBRE 02: Rick Woltemade della Juventus durante una sessione di allenamento al JTC il 2 settembre 2026 a Torino, Italia. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Una prima lista, composta da 24 giocatori, sarà usata per le gare contro Olanda e Grecia di giovedì 24 e domenica 27 settembre. In questa lista è presente anche l'interista Bisseck. Eccola:

Portieri: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen. Difensori: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman. Centrocampisti: Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach. Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.

Jurgen Klopp has named two separate Germany squads for the upcoming Nations League matches in his first act as head coach.



Ahead of the four matches against the Netherlands, Serbia and two games against Greece, Klopp has called up 44 players in two different groups.



More from… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 17, 2026

La seconda lista, comprendente 21 calciatori, Klopp intende usarla per giocare contro Serbia e poi di nuovo la Grecia e vi ha inserito anche Woltemade, nuovo attaccante della Juventus.

Portieri: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig. Difensori: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw. Centrocampisti: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Attaccanti: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.