Nella Nations League la Germania gioca due volte contro la Grecia, poi Olanda e Serbia.
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Si avvicina la pausa delle nazionali ed iniziano le convocazioni in vista delle sfide di Nations League. Ha diramato la sua lista, anzi due liste, anche Jurgen Klopp, nuovo allenatore della Germania.
Le convocazioni di Klopp per la Nations LeagueVedremo a breve la prima Germania di Jurgen Klopp. L'ex tecnico del Borussia Dortmumd, infatti, ha sostituito Nagelsmann dopo il Mondiale di questa estate concluso ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. E Klopp ha dato il via alla sua rivoluzione della nazionale tedesca con in mente due obiettivi principali: l'Europeo del 2028 e il Mondiale del 2030. Il primo appuntamento della nuova squadra, però, sarà la Nations League dei prossimi giorni: con quattro partite.
Due partite contro la Grecia e altre due contro Olanda e Serbia. Si tratta, quindi, di un impegno importante, dispendioso per le energie, da fare in pochi giorni. Il nuovo allenatore ha quindi optato per una soluzione curiosa e del tutto nuova: convocare due squadre, per un totale di ben 44 giocatori.
Una prima lista, composta da 24 giocatori, sarà usata per le gare contro Olanda e Grecia di giovedì 24 e domenica 27 settembre. In questa lista è presente anche l'interista Bisseck. Eccola:
Portieri: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-André ter Stegen. Difensori: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman. Centrocampisti: Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach. Attaccanti: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.La seconda lista, comprendente 21 calciatori, Klopp intende usarla per giocare contro Serbia e poi di nuovo la Grecia e vi ha inserito anche Woltemade, nuovo attaccante della Juventus.
Portieri: Noah Atubolu, Finn Dahmen, Jonas Urbig. Difensori: Waldemar Anton, Ridle Baku, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstädt, David Raum, Malick Thiaw. Centrocampisti: Karim Adeyemi, Mika Baur, Tom Bischof, Saïd El Mala, Brajan Gruda, Vitaly Janelt, Felix Keidel, Aleksandar Pavlović, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Attaccanti: Jonathan Burkardt, Nick Woltemade.
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