Jürgen Klopp è chiamato a risollevare le sorti di una nazionale in caduta libera. L'ex tecnico di Liverpool e Borussia Dortmund è stato indicato in estate come l'uomo potenzialmente capace di riportare la Germania dove merita di stare: sul tetto dell'Europa e del mondo. La "Die Mannschaft" infatti, non ha avuto soddisfazioni dal 2014, quando sotto la guida di Joachim Löw, fu in grado di dominare il Mondiale brasiliano. Da quel momento, sono arrivate solo delusioni e cambi di allenatore inefficaci. Dopo il leggendario CT, si sono susseguiti Hansi Flick (tripletista col Bayern Monaco) e Julian Naglesmann (giovanissimo tecnico in rampa di lancio). Tuttavia, entrambi non hanno inciso sul campo (nonostante un buon Europeo dell'ex RB Lipsia) e il fallimento al Mondiale 2026, con l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro il Paraguay, hanno portato la dirigenza della Federcalcio a puntare sull'uomo forte e vincente: Jürgen Klopp.

Klopp non ha dubbi sul suo portiere titolare

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 24 LUGLIO: Jürgen Klopp, allenatore della Germania, gesticola durante una conferenza stampa della DFB presso il DFB-Campus il 24 luglio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

L'ultima competizione giocata dalla Germania ha evidenziato la grave carenza nel reparto dei portieri. Per tamponarla, Nagelsmann aveva deciso di riportare in rosa Manuel Neuer, ritiratosi dalla nazionale nel 2024. La scelta è stata infelice e oltre ad aver irritato gli altri portieri nel giro della nazionale tedesca, ha portato grandi malus in campo per via dell'ormai non ottimale forma del giocatore del Bayern Monaco. Così, la prima azione svolta dal nuovo CT della Germania è stata decidere chiaramente il suo numero 1.

🇩🇪 The extended pool of players Jürgen Klopp is likely to pick his squad from:



• GOALKEEPERS: Baumann, Urbig, Atubolu, Dahmen, ter Stegen, Nübel, Backhaus, Karius



• LEFT-BACKS: Brown, Mittelstädt, Raum, Gosens, Behrens



• RIGHT-BACKS: Baku, Vagnoman, Treu, Banks, Baum



•… pic.twitter.com/g3xLT5HZLk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 14, 2026

Secondo quanto riportato dalla testata Sport Bild, Jürgen Klopp avrebbe chiamato personalmenteper affidargli le chiavi della porta. L'ex Barça e attuale portiere dell'Ajax mancava nel giro da oltre un anno per via di problemi fisici., vice Neuer per lungo tempo, non farà parte della lista, poiché a giocarsi il posto saranno Jonas Urbig del Bayern Monaco, Alexander Nübel attualmente al Besiktas e Finn Dahmen dell'Augsburg. Sullo sfondo rimane anche, portiere dello Schalke 04.