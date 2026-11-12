Il calcio francese è davanti ad una delle crisi economiche più profonde della sua storia recente. Al centro della tempesta ci sono i diritti televisivi, una risorsa che per anni ha garantito introiti importanti ai club della Ligue 1 e che oggi si è trasformata in un problema strutturale. Le grandi emittenti non sembrano più disposte ad investire cifre elevate nel campionato francese e le società si ritrovano a fare i conti con ricavi drasticamente ridimensionati. Oggi, secondo le ricostruzioni di AS, gli introiti televisivi sono precipitati a poco più di 100 milioni di euro nell'ultimo esercizio mentre nel 2020 si era riuscito ad ottenere un accordo da 1,153 miliardi di euro a stagione con Mediapro per il quadriennio 2020-2024

Le motivazioni della crisi della Ligue 1

Il declino degli ultimi anni parte da lontano, tutto ha avuto inizio con un accordo che avrebbe dovuto cambiare il destino del calcio francese. Nel 2018 la LFP assegnò a Mediapro i diritti televisivi del campionato per una cifra record, con un progetto che prevedeva la nascita di Telèfoot, una piattaforma destinata a diventare il principale punto di riferimento per gli appassionati.

Le ambizioni erano enormi e prevedevano cinque milioni di abbonati ed un investimento senza precedenti, ma il pubblico francese non rispose come previsto. Il prezzo dell'abbonamento, fissato a 25 euro mensili, e le difficoltà nella distribuzione del servizio contribuirono al fallimento dell'iniziativa. L'esperienza durò appena 4 mesi. Nel dicembre del 2020 Mediapro raggiunse un accordo con la LFP per interrompere anticipatamente il contratto, lasciando la lega alle prese con un'emergenza finanziaria nel pieno della pandemia.

PARIGI, FRANCIA - 5 APRILE: I tifosi del Paris Saint-Germain si godono l'atmosfera durante la partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Angers SCO al Parc des Princes, il 5 aprile 2025 a Parigi, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

Dopo il fallimento di Mediapro, la Ligue 1 non è più riuscita a ritrovare una stabilità commerciale. Anche il rapporto con Canal+, storico partner televisivo del calcio francese, è andato progressivamente a deteriorarsi, portando l'emittente a non partecipare alle successive gare per i diritti nazionali, preferendo concentrare i propri investimenti su altre competizioni, tra cui la Champions League.

Nel 2024 la LFP aveva fissato un obiettivo di 700 milioni di euro per la vendita dei diritti del quadriennio successivo, ma il risultato fu molto distante dalle aspettative: l'accordo con DAZN e beIN Sports si fermò a circa 500 milioni. Anche questa soluzione, però, si è rilevata fragile, con DAZN che ha interrotto il proprio contratto dopo una sola stagione nel 2025, versando 85 milioni di euro per la risoluzione anticipata. Ancora una volta il calcio francese si è ritrovato nuovamente senza un modello televisivo sufficientemente solido.

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Per evitare un ulteriore tracollo, la LFP ha deciso di assumere direttamente il controllo della distribuzione attraverso Ligue 1+, piattaforma streaming lanciata nell'estate del 2025 . L'obiettivo era ridurre la dipendenza agli operatori esterni e trattenere una quota maggiore dei ricavi. La soluzione, tuttavia, non ha ancora garantito le entrate necessarie per sostenere i club. La perdita di valore dei diritti televisivi ha avuto conseguenza pesanti sui bilanci delle società, costrette a rivedere investimenti, strategie di mercato e programmi sportivi.

Adesso la lega prova a cambiare nuovamente strada. Il 3 novembre 2026 è stato ufficialmente aperto un bando per i diritti televisivi relativi al periodo 2027-2032. La novità è rappresentata dalla possibilità di commercializzare l'intero campionato attraverso un unico pacchetto, lasciando ai potenziali acquirenti due possibilità: acquisire i diritti di tutte le partite oppure occuparsi della distribuzione esclusiva di Ligue 1+. La procedura si interromperà il 3 dicembre e, secondo l indiscrezioni di AS, la LFP punta ad ottenere almeno 400 milioni di euro.

La Ligue 1 deve quindi trovare un nuovo equilibrio tra valore commerciale, pubblico televisivo e sostenibilità economica delle società. Il prossimo bando rappresenta un passaggio decisivo, perché dopo il fallimento di Mediapro e la breve esperienza con Dazn, il calcio francese non può permettersi un altro errore.