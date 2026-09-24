Jude Bellingham ha iniziato bene la nuova stagione calcistica sotto la guida di José Mourinho. Il centrocampista inglese, dopo qualche difficoltà nelle ultime due stagioni, sembra aver recuperato la forma e lo spirito giusto per affermarsi fra i migliori del mondo. La prima stagione al Real Madrid nel 2023-24 aveva fatto sognare i tifosi dei Blancos e tifosi inglesi. 23 reti stagionali e un cammino con i Tre Leoni che ha portato fino alla finale dell'Europeo, poi persa contro la Spagna. In questo inizio di stagione, Bellingham ha messo insieme 3 reti e 2 assist nella Liga, in un ruolo da trequartista più consono alle sue caratteristiche offensive. Tuttavia, ad aiutare Jude nel recupero di una forma eccellente, non è stato solo il club. Il numero 5 dei Blancos infatti ha disputato un grande Mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel, che lo ha messo al centro della sua Inghilterra.

Bellingham e il premio Mondiale

BURTON UPON TRENT, INGHILTERRA - 23 SETTEMBRE: Jude Bellingham, dell'Inghilterra, durante una sessione di allenamento a St George's Park il 23 settembre 2026 a Burton upon Trent, Inghilterra. (Foto di Harriet Massey/Getty Images)

L'Inghilterra giocherà sabato sera contro la Spagna, in occasione della prima giornata del gruppo 3 della Nations League. Il CT dei Tre Leoni ripartirà dalle sue certezze: Declan Rice a centrocampo e soprattutto la coppia offensiva formata da Harry Kane e Jude Bellingham. I due davanti hanno combinato la bellezza di 13 reti assieme. Se il centravanti del Bayern Monaco era la punta nominale, il trequartista del Real Madrid agiva come attaccante ombra, quasi come nella sua prima annata spagnola con Carlo Ancelotti.

🚨🚨🌕| 𝐈𝐍𝐅𝐎: It was Julian Ward who effectively pulled the plug on Liverpool’s pursuit of Jude Bellingham during the 2022-23 season.



Firstly, he wasn’t convinced that Bellingham wanted to come to #LFC , given Real Madrid’s interest & secondly, he believed they needed to… pic.twitter.com/UeTa6dShbm — centrekop. (@centrekop) September 24, 2026

Le 13 reti presentano una caratteristica particolare: la maggior parte non sono state segnate dal vorace Kane, bensì proprio da Bellingham. Nella competizione intercontinentale, l'ex Borussia Dortmund ha registrato ben: 2 nella fase dei gruppi contro Panama e Croazia, 2 agli ottavi contro il Messico, 2 ai quarti contro la Norvegia e infine 1 nella leggendaria finale terzo/quarto posto contro la Francia. Così, Bellingham è finito dietro solamente a due giocatori eccezionali come(10) e Messi (8) e a pari merito con Haaland. Il giocatore del Madrid ha così ricevuto la(1 assist in più rispetto al norvegese), nonostante tutta la sua incredulità sulla sua app JB5: "Scarpa di bronzo ai Mondiali... non avevo idea che esistesse un premio simile, ma grazie comunque".