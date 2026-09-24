Il tecnico tedesco della nazionale lo ha messo nelle condizioni ideali per performare in estate: le reti nella fase a eliminazione diretta lo hanno consacrato a livello internazionale
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Jude Bellingham ha iniziato bene la nuova stagione calcistica sotto la guida di José Mourinho. Il centrocampista inglese, dopo qualche difficoltà nelle ultime due stagioni, sembra aver recuperato la forma e lo spirito giusto per affermarsi fra i migliori del mondo. La prima stagione al Real Madrid nel 2023-24 aveva fatto sognare i tifosi dei Blancos e tifosi inglesi. 23 reti stagionali e un cammino con i Tre Leoni che ha portato fino alla finale dell'Europeo, poi persa contro la Spagna. In questo inizio di stagione, Bellingham ha messo insieme 3 reti e 2 assist nella Liga, in un ruolo da trequartista più consono alle sue caratteristiche offensive. Tuttavia, ad aiutare Jude nel recupero di una forma eccellente, non è stato solo il club. Il numero 5 dei Blancos infatti ha disputato un grande Mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel, che lo ha messo al centro della sua Inghilterra.
Bellingham e il premio Mondiale
L'Inghilterra giocherà sabato sera contro la Spagna, in occasione della prima giornata del gruppo 3 della Nations League. Il CT dei Tre Leoni ripartirà dalle sue certezze: Declan Rice a centrocampo e soprattutto la coppia offensiva formata da Harry Kane e Jude Bellingham. I due davanti hanno combinato la bellezza di 13 reti assieme. Se il centravanti del Bayern Monaco era la punta nominale, il trequartista del Real Madrid agiva come attaccante ombra, quasi come nella sua prima annata spagnola con Carlo Ancelotti.
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