Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Da due stagioni ormai la parola che meglio definisce la situazione attuale del Real Madrid è nervosismo. Un nervosismo aggravato dalle recenti prestazioni deludenti della squadra, con due sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, che hanno fatto scivolare i blancos a -6 dal Barcellona. E tra un mese è in programma il Clasico. Ma secondo fonti vicine il campo non sarebbe l'unico problema. Alcuni, infatti, hanno parlato addirittura di primi dissapori tra il presidente Florentino Pérez e l'allenatore José Mourinho siano già avvenuti.

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Real Madrid in acque sempre più agitate: ora anche tensioni Perez-Mourinho

Non è stato certo l'inizio di stagione che il Real Madrid . Ma questa situazione ormai va avanti da oltre due anni. Sul campo i blancos vengono da 24 mesi senza aver alzato un trofeo, con in più la delicata questioneche ultimamente sta creando non pochi problemi alle prestazioni della squadra. Ma come riporta Mundo Deportivo, ultimamente la tensione si sarebbe fatta ancora più alta a seguito di probabili dissapori tra il presidente Florentinoe l'allenatore José

Ma la particolare preoccupazione si concentra sulla figura del massimo dirigente del club. A soli due mesi e mezzo dalla sua nuova elezione a presidente per i prossimi quattro anni, sorgono dubbi sul fatto che possa a termine il suo mandato alla guida del Real Madrid. Florentino Pérez mostrerebbe segni di stanchezza e starebbe prendendo decisioni insolite rispetto al passato, quando era una figura intoccabile e indiscutibile. Di fatto, alcuni ritengono che al momento al club manchi una guida sicura.

MADRID, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, osserva il campo prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Rayo Vallecano de Madrid allo stadio Santiago Bernabéu, il 12 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Secondo fonti vicine, più di qualcuno è del parere che occorra dunque un cambio ai vertici della dirigenza. Perez, dal canto suo, non ha mai preso in considerazione la possibilità di lasciare la guida del club prima della scadenza del suo nuovo mandato ma le voci sul necessario passaggio di consegna iniziano a farsi sempre più forti data la grande incertezza che ormai da più di due anni regna sovrana in casa Real Madrid.