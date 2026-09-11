Alla vigilia della sfida di Liga contro il Rayo Vallecano, Josè Mourinho ha parlato del suo Real Madrid. L'allenatore si è soffermato molto su Mbappé e Vinicius, e sul trattamento che i due calciatori stanno ricevendo dalla stampa, ma anche dai tifosi del Bernabeu.

Mourinho si coccola Vinicius e Mbappé: "È triste quando lo stadio fischia i suoi calciatori"

. Il tecnico dei blancos, nella classica conferenza stampa alla vigilia del match di campionato, ha parlato alla stampa proprio del momento della sua squadra, e delle critiche ricevute. In particolare, l'allenatore portoghese ha difeso due dei gioielli della sua squadra, Mbappé e Vinicius Jr., che sono al centro delle polemiche.

Al minuto 87 della gara di Champions League contro l'Inter, Vinicius è stato sostituito da Mourinho, ricevendo molti fischi da una bella fetta di tifosi. Josè si è detto triste a riguardo. "Non voglio esprimere la mia opinione né criticare i tifosi, non sono nessuno per farlo. Ero triste perché sono estremamente esigente con i miei giocatori, ma la mia pretesa è che diano il massimo. E Vinicius lo ha fatto". Il tecnico ha proseguito: "Se lo stadio fischia, ovviamente mi dispiace per il mio giocatore, ma non voglio criticare. La mia esperienza mi dice che quando c'è un legame tra la squadra e lo stadio, si è quasi imbattibili".

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"Alla gente piace parlare delle cose brutte"

Mourinho ha parlato anche delle critiche rivolte a Kylian Mbappé, preso di mira dopo alcune dichiarazioni a("Un calciatore che segna non sarà mai un problema per la squadra"). Per il tecnico portoghese, il suo attaccante ha ragione: "".

MADRID, SPAGNA - 8 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid interagisce con José Mourinho, allenatore del Real Madrid, al momento della sua sostituzione durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Real Madrid C.F. e FC Internazionale Milano, disputata allo stadio Santiago Bernabéu l’8 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Mou ha proseguito sottolineando quanto Mbappé si stia mettendo al servizio della squadra: "Come allenatore, vedo cose che apprezzo molto, ma ci sono persone che non capiscono di calcio o a cui piace parlare degli aspetti negativi. L'altro giorno ho visto una squadra giocare 10 contro 11 per due minuti e ho visto Mbappé difendere sulla sinistra come un animale, anche se era completamente esausto". Per poi concludere: "L'ho visto e lo apprezzo moltissimo. È una gioia vedere quel tipo di comportamento".