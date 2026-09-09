Secondo l'allenatore dei blancos, però, quel premio sarebbe dovuto andare a Courtois, che ha fatto sei parate.
Dumfries nel cuore degli interisti. I tifosi nerazzurri cantano il suo nome a fine partita
Inizia bene l'avventura di Mourinho nella Champions League di questa stagione. Nella prima partita il suo Real Madrid ha sconfitto una delle ex squadre del tecnico portoghese, l'Inter. Al Santiago Bernabeu i nerazzurri perdono 2-1 e tornano in Italia sconfitti dopo una partita bellissima. Vince il premio di MVP della partita Valverde, ma Mourinho ha qualcosa da ridire.
Mourinho pensa che l'assegnazione dell'MVP di Real-Inter sia errataSegnano Mbappè e Valverde, due gol nel primo tempo e due errori della difesa della formazione di Chivu. Serve a poco il gol di Carlos Augusto al 77°: i nerazzurri escono sconfitti dalla prima trasferta europea stagionale, contro il Madrid dello Special One. Il centrocampista dell'Uruguay a fine partita ha vinto il premio di miglior giocatore della partita, scelto dalla UEFA stessa. Gli osservatori della UEFA hanno motivato con queste parole la loro scelta: "È stato il motore del gioco del Real Madrid, ed ha offerto una prestazione eccellente sia in fase difensiva che offensiva, culminata con il secondo gol, fondamentale per la sua squadra".
Nel post partita, però, l'allenatore del Real Madrid ha contestato questa decisione. Secondo Mourinho, infatti, il premio sarebbe dovuto andare al portiere dei blancos, Courtois autore di ben sei parate che hanno ripetutamente salvato la situazione. I suoi interventi hanno tenuto a galla i padroni di casa, come ha tenuto a spiegare il tecnico: "In sintesi è stata una partita pazzesca. Sarebbe potuta finire 5-1 per noi, 6-1 per noi, oppure 6-6. Non voglio dire che l'Inter meritasse di vincere, perché abbiamo creato più occasioni in momenti cruciali".
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