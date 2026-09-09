Inizia bene l'avventura di Mourinho nella Champions League di questa stagione. Nella prima partita il suo Real Madrid ha sconfitto una delle ex squadre del tecnico portoghese, l'Inter. Al Santiago Bernabeu i nerazzurri perdono 2-1 e tornano in Italia sconfitti dopo una partita bellissima. Vince il premio di MVP della partita Valverde, ma Mourinho ha qualcosa da ridire.

Mourinho pensa che l'assegnazione dell'MVP di Real-Inter sia errata

Segnanoe Valverde, due gol nel primo tempo e due errori della difesa della formazione di. Serve a poco il gol dial 77°: i nerazzurri escono sconfitti dalla prima trasferta europea stagionale, contro il Madrid dello Special One. Il centrocampista dell'Uruguay a fine partita ha vinto il premio di miglior giocatore della partita, scelto dallastessa. Gli osservatori della UEFA hanno motivato con queste parole la loro scelta: "È stato il motore del gioco del Real Madrid, ed ha offerto una prestazione eccellente sia in fase difensiva che offensiva, culminata con il secondo gol, fondamentale per la sua squadra".

MADRID, SPAGNA - 30 AGOSTO: Thibaut Courtois del Real Madrid festeggia dopo la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Malaga CF allo stadio Santiago Bernabeu il 30 agosto 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Nel post partita, però, l'allenatore del Real Madrid ha contestato questa decisione. Secondo Mourinho, infatti, il premio sarebbe dovuto andare al portiere dei blancos, Courtois autore di ben sei parate che hanno ripetutamente salvato la situazione. I suoi interventi hanno tenuto a galla i padroni di casa, come ha tenuto a spiegare il tecnico: "In sintesi è stata una partita pazzesca. Sarebbe potuta finire 5-1 per noi, 6-1 per noi, oppure 6-6. Non voglio dire che l'Inter meritasse di vincere, perché abbiamo creato più occasioni in momenti cruciali".

🚨 Fede Valverde: “I can’t believe I got the Man of the Match Award. Courtois deserved it, he saved us”. pic.twitter.com/HxQIlykT5m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Mourinho ha poi continuato, spiegando perché l'assegnazione del premio di MVP è stata errata, secondo lui: "Oggi, chiunque abbia deciso chi fosse il migliore in campo dormiva. Se non danno questo premio a Courtois oggi, quano glielo daranno? Mai? Senza nulla togliere a Valverde che ha segnato il gol della vittoria".