Van Bommel aveva chiarito che non lo considera un titolare assoluto.
Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!
Il Belgio si presenta alla Nations League, ed alla sua partita iniziale con l'Italia, senza uno dei suoi leader: il portiere Thibaut Courtois. L'estremo difensore del Real Madrid non è stato chiamato dal ct Van Bommel, ma alla base della scelta non c'è nessun infortunio o scelta tecnica.
Il Belgio giocherà contro l'Italia senza CourtoisIl Belgio si prepara a tornare in campo dopo il Mondiale. I diavoli rossi erano usciti dal torneo americano, allenati da Rudi Garcia, ai quarti di finale. A sconfiggerli fu la Spagna di De la Fuente, che poi vinse il torneo. Terminata la competizione, la Federazione ha optato per un cambio in panchina: il nuovo commissario tecnico è l'ex Milan e Bayern Monaco Mark van Bommel. Il suo Belgio giocherà contro l'Italia domani sera, poi contro la Francia lunedì 28, per poi incontrare la Turchia e chiudere gli impegni con una nuova sfida contro la squadra di Zidane.
Alla formazione convocata dal tecnico olandese manca, però, un giocatore fondamentale. Si tratta di uno dei leader della rosa, una delle colonne portanti del Belgio degli ultimi anni: il portiere Courtois. Ma per quale motivo? L'estremo difensore gioca regolarmente con il Real Madrid di Mourinho e non ha problemi fisici di nessun tipo. Eppure il nuovo tecnico non lo ha convocato nella sua rosa. Portiere e allenatore hanno parlato e ne è emerso che Courtois non sarebbe più il titolare fisso nelle scelte del nuovo tecnico della nazionale.
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