Il Belgio si presenta alla Nations League, ed alla sua partita iniziale con l'Italia, senza uno dei suoi leader: il portiere Thibaut Courtois. L'estremo difensore del Real Madrid non è stato chiamato dal ct Van Bommel, ma alla base della scelta non c'è nessun infortunio o scelta tecnica.

Il Belgio giocherà contro l'Italia senza Courtois

Il Belgio si prepara a tornare in campo dopo il. I diavoli rossi erano usciti dal torneo americano, allenati da, ai quarti di finale. A sconfiggerli fu ladi De la Fuente, che poi vinse il torneo. Terminata la competizione, la Federazione ha optato per un cambio in panchina: il nuovo commissario tecnico è l'ex. Il suo Belgio giocherà contro l'Italia domani sera, poi contro la Francia lunedì 28, per poi incontrare la Turchia e chiudere gli impegni con una nuova sfida contro la squadra di Zidane.

MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Thibaut Courtois del Real Madrid CF saluta un tifoso dopo la partita di Liga tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu, il 20 aprile 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Alla formazione convocata dal tecnico olandese manca, però, un giocatore fondamentale. Si tratta di uno dei leader della rosa, una delle colonne portanti del Belgio degli ultimi anni: il portiere Courtois. Ma per quale motivo? L'estremo difensore gioca regolarmente con il Real Madrid di Mourinho e non ha problemi fisici di nessun tipo. Eppure il nuovo tecnico non lo ha convocato nella sua rosa. Portiere e allenatore hanno parlato e ne è emerso che Courtois non sarebbe più il titolare fisso nelle scelte del nuovo tecnico della nazionale.

Thibaut Courtois has not retired from the Belgian national team, but he won't play as often 🇧🇪



This opens the door to his successor, with Manchester United's Senne Lammens the first to be given the chance to prove himself. Is he ready to step up? ⬇️https://t.co/te8JwYiRMc — Get Belgian & Dutch Football News (@GBeNeFN) September 24, 2026

E così il portiere dei blancos ha deciso di fermare, in maniera temporanea, la sua partecipazione agli impegni della nazionale. Lo ha chiarito lui stesso:Non si tratta, però, di una chiusura definitiva. Perché il numero uno ha spiegato che intende tornare e giocare lee glidel 2028:Qualificazioni che inizieranno a settembre del 2027. Per quella data, però, le gerarchie in nazionali potrebbero non essere più le stesse: e forse Courtois non avrebbe più la certezza di avere un posto da titolare.