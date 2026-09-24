Van Bommel aveva chiarito che non lo considera un titolare assoluto.

Federico Iezzi
Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 Qualifier

Il Belgio in stile Magritte: lo shooting della nuova maglia è super divertente!

Il Belgio si presenta alla Nations League, ed alla sua partita iniziale con l'Italia, senza uno dei suoi leader: il portiere Thibaut Courtois. L'estremo difensore del Real Madrid non è stato chiamato dal ct Van Bommel, ma alla base della scelta non c'è nessun infortunio o scelta tecnica.

Il Belgio giocherà contro l'Italia senza Courtois

Il Belgio si prepara a tornare in campo dopo il Mondiale. I diavoli rossi erano usciti dal torneo americano, allenati da Rudi Garcia, ai quarti di finale. A sconfiggerli fu la Spagna di De la Fuente, che poi vinse il torneo. Terminata la competizione, la Federazione ha optato per un cambio in panchina: il nuovo commissario tecnico è l'ex Milan e Bayern Monaco Mark van Bommel. Il suo Belgio giocherà contro l'Italia domani sera, poi contro la Francia lunedì 28, per poi incontrare la Turchia e chiudere gli impegni con una nuova sfida contro la squadra di Zidane.
Croatia v Belgium - International Friendly

Curtois Asencio
MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: Thibaut Courtois del Real Madrid CF saluta un tifoso dopo la partita di Liga tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabeu, il 20 aprile 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Alla formazione convocata dal tecnico olandese manca, però, un giocatore fondamentale. Si tratta di uno dei leader della rosa, una delle colonne portanti del Belgio degli ultimi anni: il portiere Courtois. Ma per quale motivo? L'estremo difensore gioca regolarmente con il Real Madrid di Mourinho e non ha problemi fisici di nessun tipo. Eppure il nuovo tecnico non lo ha convocato nella sua rosa. Portiere e allenatore hanno parlato e ne è emerso che Courtois non sarebbe più il titolare fisso nelle scelte del nuovo tecnico della nazionale.

E così il portiere dei blancos ha deciso di fermare, in maniera temporanea, la sua partecipazione agli impegni della nazionale. Lo ha chiarito lui stesso: "Ho scelto di non disputare l'intera Nations League con il Belgio". Non si tratta, però, di una chiusura definitiva. Perché il numero uno ha spiegato che intende tornare e giocare le qualificazioni e gli Europei del 2028: "Mi renderò nuovamente disponibile per le qualificazioni". Qualificazioni che inizieranno a settembre del 2027. Per quella data, però, le gerarchie in nazionali potrebbero non essere più le stesse: e forse Courtois non avrebbe più la certezza di avere un posto da titolare.

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