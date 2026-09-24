La nuova Italia di Roberto Mancini si prepara a fare il suo esordio in Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo domani sera contro il Belgio, sfida in programma allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra del tecnico di Jesolo si presenta alla partita con molti volti nuovi, uno di questi è quello di Alessandro Romano, il cui esordio ormai certo in maglia azzurra ha fatto infuriare la Svizzera, la nazionale che avrebbe dovuto rappresentare. Adesso quest'ultima si prepara a chiedere il "risarcimento danni".

Caricamento post Instagram...

Alessandro Romano pronto all'esordio con l'Italia: la Svizzera non ci sta

Dopo il disastro di Zenica l'si prepara a tornare in campo. La squadra di Robertosarà impegnata domani all'Olimpico di Roma contro il, sfida valida per la prima giornata di Nations League. Per gli azzurri si tratta di un nuovo inizio dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva e soprattutto la partita arriva in un clima di grandi incertezze dove il Mancio e i giocatori sono chiamati a rilanciare il calcio italiano.

Per la sfida contro i Diavoli Rossi e per le successive contro Francia e Turchia, il tecnico di Jesolo manderà in campo diversi volti nuovi. Il primo passo verso il totale cambiamento a cui l'ex Lazio e la FIGC stanno lavorando. Tra i tanti giocatori pronti all'esordio in Nazionale Maggiore spicca la rivelazione della Serie A, Alessandro Romano. Il centrocampista del Cagliari sarà con molta probabilità chiamato in causa nelle prime quattro giornate della competizione e questo certo non farà piacere alla Svizzera.

Il classe 2006, infatti, è nato nel paese elvetico da genitori italiani ma nelle categorie giovanili ha sempre indossato la maglia rossocrociata. Almeno fino a pochi mesi fa quando ha deciso di cambiare nazionalità e vestire i colori azzurri. Una decisione che ha mandato l'ASF su tutte le furie motivo per cui la Federazione elvetica si prepara a chiedere i danni per lo "scippo" dell'ultimo momento: 100 mila euro di multa.

BERGAMO, ITALIA - 12 SETTEMBRE: Alessandro Romano del Cagliari Calcio in actio durante la Serie A match tra Atalanta BC e Cagliari Calcio allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia il 12 settembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il motivo di questa richiesta non è solo di natura sportiva ma anche una opzione reale e certificata che si cela all'interno del contratto che i giocatori individuati dagli scout elvetici e inseriti nel programma "Footuro" firmano al momento dell'accordo. E Romano ha fatto parte di questo progetto giovanile, nato a tutela e crescita del calcio svizzero. Il programma non impedisce ai calciatori di cambiare nazionalità, tuttavia esiste una clausola ben precisa: se un atleta beneficia dei fondi riservati e successivamente decide di rappresentare un'altra federazione, la Federcalcio elvetica ha il diritto di chiedere la restituzione dei costi sostenuti. Si aspetta il prossimo passo della Svizzera.