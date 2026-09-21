Il presente e il futuro della Nazionale tra il progetto giovani e tante novità
Lo fischiano ma vince: l'esordio di Roberto Mancini in coppa d'Asia...
Prende ufficilamente il via la nuova Italia di Mancini. Il commissario tecnico, in vista degli impegni di Nations League, ha parlato in conferenza stampa dopo il primo raduno a Coverciano e dopo la lista delle convocazioni.
Le parole di Mancini nella conferenza stampa prima della Nations LeagueNon lo nasconde Roberto Mancini: è felice di essere tornato alla guida della Nazionale. Il ct è sicuramente pronto e determinato: "Ieri quando sono tornato ero molto felice, abbiamo passato dei momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere". Mancini, inoltre, chiarisce quali siano le ambizioni del suo nuovo corso: "Torno per vincere nuovamente. Ed ho un mix tra esperienza e giovani che funziona. Per riuscirci, però, dovremo essere una squadra che, anzitutto, gioca bene e si diverte". Ha anche chiarito e spiegato meglio le sue scelte riguardo alle convocazioni: con ben nove debuttanti in maglia azzurra. Mancini le ha spiegate così: "Se avessi chiamato giocatori più esperti o anziani ci sarebbero state delle critiche. Ho chiamato tanti giovani perché devo conoscerli per poter avere in futuro una squadra forte. Voglio vederli sul campo per capire chi starà con noi nei prossimi quattro anni".
L'Italia giocherà due volte contro la Turchia, poi contro il Belgio e infine con la Francia del neo arrivato ct Zidane. Proprio oggi, nel frattempo, ha dato forfait Dimarco. Il difensore dell'Inter ha un problema fisico e non ha recuperato: al suo posto Mancini ha chiamato Ruggeri dell'Aston Villa.
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