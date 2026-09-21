Prende ufficilamente il via la nuova Italia di Mancini. Il commissario tecnico, in vista degli impegni di Nations League, ha parlato in conferenza stampa dopo il primo raduno a Coverciano e dopo la lista delle convocazioni.

Le parole di Mancini nella conferenza stampa prima della Nations League

Roberto Mancini is addressing the media from Coverciano as his first camp back in charge of the Italy national team gets underway. Follow every word on Football Italia below 👇#Italy #Italia #Azzurri #Calcio pic.twitter.com/EAwnvFS5SJ — Football Italia (@footballitalia) September 21, 2026

Non lo nasconde Roberto Mancini : è felice di essere tornato alla guida della Nazionale. Il ct è sicuramente pronto e determinato: "Ieri quando sono tornato ero molto, abbiamo passato dei momenti molto belli insieme. Per me è un grande piacere". Mancini, inoltre, chiarisce quali siano le ambizioni del suo nuovo corso: "nuovamente. Ed ho un mix tra esperienza e giovani che funziona. Per riuscirci, però, dovremo essere una squadra che, anzitutto, gioca bene e si diverte". Ha anche chiarito e spiegato meglio le sue scelte riguardo alle convocazioni: con ben nove debuttanti in maglia azzurra. Mancini le ha spiegate così: "Se avessi chiamato giocatori più esperti o anziani ci sarebbero state delle critiche. Ho chiamato tantiperché devo conoscerli per poter avere in futuro una squadra forte. Voglio vederli sul campo per capire chi starà con noi nei prossimi quattro anni".Il ct, invece, è rimasto decisamente più vago riguardo alle tattiche e alla formazione con cui intende schierare l'Italia nelle quattro gare di Nations League: "Ho a disposizione diverse soluzioni tattiche e tanti moduli: posso usare le due punte, oppure il 4-3-3, ma anche tanti altri. L'importante ora è recuperare chi si è infortunato. Ma lo dico: parto per avere, che domini, che dia il massimo".

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Matteo Ruggeri dell'Atletico de Madrid in azione durante la partita finale della Copa del Rey tra l'Atletico de Madrid e la Real Sociedad all'Estadio de la Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

L'Italia giocherà due volte contro la Turchia, poi contro il Belgio e infine con la Francia del neo arrivato ct Zidane. Proprio oggi, nel frattempo, ha dato forfait Dimarco. Il difensore dell'Inter ha un problema fisico e non ha recuperato: al suo posto Mancini ha chiamato Ruggeri dell'Aston Villa.