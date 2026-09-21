Il dopo derby di Barella e Dimarco: "I campioni dell'Italia siamo noi..."

Il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano vive ore di grande apprensione e affronta una vera e propria emergenza in vista della lunga sosta dedicata agli impegni di Nations League. L'Italia perde infatti un altro pezzo fondamentale del proprio scacchiere tattico. Dopo il precedente forfait del centrocampista Bryan Cristante, anche Federico Dimarco alza bandiera bianca e rinuncia alla maglia azzurra. La Federcalcio chiarisce subito i motivi di questa defezione tecnica. L'esterno dell'Inter non ha smaltito l'infortunio rimediato durante l'ultimo fine settimana di campionato, quando i nerazzurri hanno affrontato la Roma.

La visita medica e il comunicato ufficiale

Lo staff sanitario azzurro ha gestito la situazione con, sottoponendo il difensore interista a unaaccurata direttamente all'interno del Centro Tecnico Federale. Il verdetto dei medici certifica la totaledel giocatore per i prossimi impegni internazionali, obbligando l'atleta a preparare le valigie e a lasciare ilnelle ore immediatamente successive al controllo. Laufficializza la situazione diramando una nota chiara e: "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell'Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro".

MILANO, ITALIA - 22 AGOSTO: Federico Dimarco dell'FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e AC Monza allo Stadio Giuseppe Meazza il 22 agosto 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La contromossa di Mancini e il nuovo volto azzurro

Il commissario tecnico Robertoanalizza rapidamente la situazione e attua un piano di emergenza per completare la rosa azzurra.ha in programma un calendario fittissimo, che prevede ben quattro partite da disputare per laeuropea. L'allenatore reagisce immediatamente per colmare il vuoto lasciato dasulla fascia sinistra e annuncia una nuova chiamata per puntellare il reparto arretrato. Il Ct azzurro pesca un nuovo volto e convoca a Coverciano, affidando a lui il compito di difendere i colori azzurri in questa delicata finestra internazionale.