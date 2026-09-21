Roberto Mancini convoca Matteo Ruggeri per le imminenti sfide di Nations League
Il dopo derby di Barella e Dimarco: "I campioni dell'Italia siamo noi..."
Il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano vive ore di grande apprensione e affronta una vera e propria emergenza in vista della lunga sosta dedicata agli impegni di Nations League. L'Italia perde infatti un altro pezzo fondamentale del proprio scacchiere tattico. Dopo il precedente forfait del centrocampista Bryan Cristante, anche Federico Dimarco alza bandiera bianca e rinuncia alla maglia azzurra. La Federcalcio chiarisce subito i motivi di questa defezione tecnica. L'esterno dell'Inter non ha smaltito l'infortunio rimediato durante l'ultimo fine settimana di campionato, quando i nerazzurri hanno affrontato la Roma.
La visita medica e il comunicato ufficialeLo staff sanitario azzurro ha gestito la situazione con tempestività, sottoponendo il difensore interista a una visita medica accurata direttamente all'interno del Centro Tecnico Federale. Il verdetto dei medici certifica la totale indisponibilità del giocatore per i prossimi impegni internazionali, obbligando l'atleta a preparare le valigie e a lasciare il ritiro nelle ore immediatamente successive al controllo. La FIGC ufficializza la situazione diramando una nota chiara e inequivocabile: "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell'Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro".
La contromossa di Mancini e il nuovo volto azzurroIl commissario tecnico Roberto Mancini analizza rapidamente la situazione e attua un piano di emergenza per completare la rosa azzurra. L'Italia ha in programma un calendario fittissimo, che prevede ben quattro partite da disputare per la competizione europea. L'allenatore reagisce immediatamente per colmare il vuoto lasciato da Dimarco sulla fascia sinistra e annuncia una nuova chiamata per puntellare il reparto arretrato. Il Ct azzurro pesca un nuovo volto e convoca a Coverciano Matteo Ruggeri, affidando a lui il compito di difendere i colori azzurri in questa delicata finestra internazionale.
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