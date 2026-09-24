Sono diversi, forse addirittura poli opposti, ma proprio per questo riescono a trovarsi. Mikel Oyarzabal ha spiegato con queste parole il rapporto con il compagno di nazionale, Lamine Yamal, sottolinenando come, pur avendo un carattere molto diverso, riesca comunque ad andare molto d'accordo con la stella del Barcellona.

Oyarzabal-Yamal, due personalità agli antipodi

Siamo completamente diversi e forse

poli opposti

, ma andiamo molto d'accordo e penso che gli opposti spesso si attraggano

Ospite al programma La Tribù di Radio Marca,ha raccontato il rapporto con il compagno spagnolo Lamine Yamal , rivelando: "".

Proseguendo, l'attaccante della Real Sociedad ha precisato: "Cercherò di aiutarlo il più possibile. Non potrò aiutarlo molto in campo, per quanto riguarda il gioco del calcio in sé, perché non potrò dirgli molto a riguardo. Se è forte come sembra dall'esterno? Sì, senza dubbio. Fa la differenza, non solo per quello che fa, ma per quello che crea. Quello che genera negli avversari, quello che dà anche ai suoi compagni di squadra, sapere che è sempre lì, fa una grande differenza nel calcio e penso che forse non gli venga data la giusta importanza".

⚽️ Mikel Oyarzabal: "Lamine Yamal y yo somos polos opuestos y los polos opuestos se atraen"https://t.co/Q6kAtnbk8G — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 24, 2026

Il rinnovo di De La Fuente e il futuro con la Spagna

Restando sempre in tema Spagna, Oyarzabal ha poi voluto elogiare il grande lavoro del ct Luis De La Fuente, commentando così il recente rinnovo di contratto dell'ex tecnico dell'Athletic Bilbao: "La conferma di De La Fuente sulla panchina della nazionale spagnola? Se l’è meritata e sono immensamente felice per lui. Credo che sia Luis che il suo staff si siano guadagnati il diritto di avere il rinnovo di contratto che hanno ottenuto, qualunque sia l’accordo raggiunto, e noi siamo felici perché con lui abbiamo dimostrato di essere all’altezza e vogliamo continuare su questa strada".

VALENCIA, SPAGNA - 13 SETTEMBRE: Lamine Yamal del Barcellona esulta dopo aver segnato su rigore il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e FC Barcelona, ​​disputata allo stadio Ciutat de Valencia il 13 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Infine, a proposito del suo futuro con le Furie Rosse, il centravanti basco ha affermato di non avere ancora una data per il suo ritiro dalla nazionale: "Spero di avere ancora molti anni davanti a me. Se arriverà il momento di pensarci, ci penseremo, ma per adesso non ci sto pensando".