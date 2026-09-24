Il calciatore, ora, dovrà sostenere un esame per l'idoneità alla guida.

Federico Iezzi

Mauro Icardi è di nuovo sotto le luci della ribalta. Ma non per i suoi gol o per le imprese sportive. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, è attualmente in Argentina dove gli è stato vietato di guidare fino al 2099.

Icardi e la patente sospesa per 73 anni

Mauro Icardi è senza squadra. Dopo aver lasciato il Galatasaray, con il quale aveva giocato dal 2022, l'ex centravanti della Sampdoria è rimasto svincolato. E, nonostante le numerosi voci che lo hanno accostato alla Lazio di Gattuso, è ancora senza squadra: attualmente si trova nella sua patria, l'Argentina, e pare stia cercando un club anche nel campionato del paese sudamericano. Nel frattempo, però, è finito nei guai e si tratta di guai seri.
Galatasaray, Icardi

Galatasaray v Istanbulspor - Turkish Cup
ISTANBUL, TURCHIA - 4 FEBBRAIO: Mauro Icardi del Galatasaray esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa di Turchia Ziraat tra Galatasaray e Istanbulspor al Rams Park Stadium il 4 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il Ministero dei Trasporti locale gli ha sospeso la patente e gli ha vietato di guidare in Argentina per ben 73 anni: fino al 2099, quando Icardi avrà 105 anni. Il giocatore non ha la patente e non potrebbe guidare sulle strade argentine. Tutto nasce, curiosamente, da un video di instagram postato dalla sua attuale fidanzata: l'attrice Eugenia Suarez. Nel video si vede la donna sporgersi dal finestrino della macchina, con il busto di fuori. Ed è stato proprio in questa occasione che le autorità hanno scoperto il problema.

Icardi, infatti, non è in possesso di una patente valida per guidare una macchina nel paese sudamericano. E così è arrivata la sospensione. Il Ministero dei Trasporti, però, ha chiarito che si tratta di una sospensione temporanea e di una situazione alla quale si può porre rimedio. Come? Icardi dovrà sostenere un esame per valutare la sua idoneità alla guida: a quel punto riceverà una regolare patente argentina e potrà riprendere ad usare la sua macchina. In pratica, Icardi deve superare l'esame della patente perché non lo ha mai fatto in quello che è lo stato dove è nato e cresciuto.

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