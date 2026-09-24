Il calciatore, ora, dovrà sostenere un esame per l'idoneità alla guida.
Mauro Icardi è di nuovo sotto le luci della ribalta. Ma non per i suoi gol o per le imprese sportive. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, è attualmente in Argentina dove gli è stato vietato di guidare fino al 2099.
Icardi e la patente sospesa per 73 anniMauro Icardi è senza squadra. Dopo aver lasciato il Galatasaray, con il quale aveva giocato dal 2022, l'ex centravanti della Sampdoria è rimasto svincolato. E, nonostante le numerosi voci che lo hanno accostato alla Lazio di Gattuso, è ancora senza squadra: attualmente si trova nella sua patria, l'Argentina, e pare stia cercando un club anche nel campionato del paese sudamericano. Nel frattempo, però, è finito nei guai e si tratta di guai seri.
Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il Ministero dei Trasporti locale gli ha sospeso la patente e gli ha vietato di guidare in Argentina per ben 73 anni: fino al 2099, quando Icardi avrà 105 anni. Il giocatore non ha la patente e non potrebbe guidare sulle strade argentine. Tutto nasce, curiosamente, da un video di instagram postato dalla sua attuale fidanzata: l'attrice Eugenia Suarez. Nel video si vede la donna sporgersi dal finestrino della macchina, con il busto di fuori. Ed è stato proprio in questa occasione che le autorità hanno scoperto il problema.
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