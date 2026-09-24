Mauro Icardi è di nuovo sotto le luci della ribalta. Ma non per i suoi gol o per le imprese sportive. L'ex attaccante dell'Inter, infatti, è attualmente in Argentina dove gli è stato vietato di guidare fino al 2099.

Icardi e la patente sospesa per 73 anni

Mauro Icardi è senza squadra. Dopo aver lasciato il Galatasaray , con il quale aveva giocato dal 2022, l'ex centravanti dellaè rimasto svincolato. E, nonostante le numerosi voci che lo hanno accostato alladi Gattuso, è ancora senza squadra: attualmente si trova nella sua patria, l'Argentina, e. Nel frattempo, però, è finito nei guai e si tratta di guai seri.

ISTANBUL, TURCHIA - 4 FEBBRAIO: Mauro Icardi del Galatasaray esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Coppa di Turchia Ziraat tra Galatasaray e Istanbulspor al Rams Park Stadium il 4 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Come riporta Mundo Deportivo, infatti, il Ministero dei Trasporti locale gli ha sospeso la patente e gli ha vietato di guidare in Argentina per ben 73 anni: fino al 2099, quando Icardi avrà 105 anni. Il giocatore non ha la patente e non potrebbe guidare sulle strade argentine. Tutto nasce, curiosamente, da un video di instagram postato dalla sua attuale fidanzata: l'attrice Eugenia Suarez. Nel video si vede la donna sporgersi dal finestrino della macchina, con il busto di fuori. Ed è stato proprio in questa occasione che le autorità hanno scoperto il problema.

⚖️ Le retiran el carnet a Icardi hasta 2099 por conducir con el permiso caducado y con su mujer sacando medio cuerpo por la ventanillahttps://t.co/4TBrO6MHnm — Tiempo de Juego (@tjcope) September 24, 2026

Icardi, infatti, non è in possesso di una patente valida per guidare una macchina nel paese sudamericano. E così è arrivata la sospensione. Il Ministero dei Trasporti, però, ha chiarito che si tratta di una sospensionee di una situazione alla quale si può porre rimedio. Come? Icardi dovrà sostenere un esame per valutare la suaalla guida: a quel punto riceverà una regolare patente argentina e potrà riprendere ad usare la sua macchina. In pratica, Icardi deve superare l'esame della patente perché non lo ha mai fatto in quello che è lo stato dove è nato e cresciuto.