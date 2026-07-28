James Trafford nella storia. L'estremo difensore del Manchester City, partito titolare ad inizio stagione e finito a far da riserva a Gianluigi Donnarumma, diventerà a breve un nuovo giocatore del Leeds attraverso un'operazione di mercato destinata a entrare nella storia del calcio.

James Trafford al Leeds: trasferimento record

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, sarebbe tutto fatto per il trasferimento dial Leeds per una cifra di circa 40 milioni di sterline (l'equivalente di quasi 47 milioni di euro) più bonus da aggiungere e un contratto lungo termine.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 4 APRILE: James Trafford del Manchester City durante la partita dei quarti di finale di FA Cup tra Manchester City e Liverpool il 4 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'affare Trafford, oltre che il più costoso nella storia dei Whites, trova un posto anche nella top-5 dei portieri più costosi di sempre. Entrando nei dettagli della classifica: al primo posto, quasi irraggiungibile, figura il nome di Kepa Arrizabalaga con gli 80 milioni di euro sborsati dal Chelsea per strappare lo spagnolo all'Athletic Club, seguito dai 72 spesi dal Liverpool per acquistare Alisson dalla Roma. Sul podio, presente anche Gianluigi Buffon con l'affare da 53 milioni di euro della Juventus e, appena un gradino sotto, il trasferimento da 50 milioni di euro di Andrè Onana dall'Inter al Manchester United.

Addio a Manchster dopo una sola stagione

Arrivato dal Burnley per ereditare le chiavi della porta protetta per ben 8 stagioni da Ederson, James Trafford inizia la stagione in maglia Citizens da titolare, ma dopo poche partite e, soprattutto, col successivo arrivo di Gianluigi Donnarumma, finisce per perdere il posto trovando spazio solamente in coppa tra Carabao Cup e FA Cup.

Leeds have agreed to sign James Trafford for $53 million from Manchester City, the fifth-most expensive goalkeeper transfer of all time per @David_Ornstein 🧤



▫️ Kepa Arrizabalaga: $91M (2018)

▫️ Alisson Becker: $71M (2018)

▫️ Gianluigi Buffon: $60M (2001)

▫️ André Onana: $60M… pic.twitter.com/fUirTTdxYg — B/R Football (@brfootball) July 27, 2026

L'estremo difensore inglese ha così collezionato un totale di 17 presenze, 13 reti subite e ben 8 clean sheet nella sua unica stagione a Manchester. Dopo la delusione City, Trafford è, però, pronto a ripartire dal Leeds con l'obiettivo di ritrovare continuità ma, soprattutto, un posto da titolare in campo.