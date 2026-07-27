L'Inter e John Stones sono davvero vicini. I nerazzurri, dopo aver salutato a inizio mese Stephan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian, avevano assoluto bisogno di almeno un rinforzo nel reparto arretrato. Il mercato dei free agent, accessibile per quel che riguarda il costo del cartellino, spesso è ostacolato dalle esose richieste di commissioni degli agenti o da ingaggi faraonici voluti dagli stessi calciatori. L'Inter, però, stavolta sembra davvero convinta di andare fino in fondo per il centrale ex Manchester City.

Inter-Stones, si chiude?

Sebbene non si possa parlare di una vera e propria telenovela, l'interesse dell'Inter verso il calciatore inglese è datato e finalmente sta portando a una conclusione della trattativa tra le parti. Fabrizio Romano, tramite il suo profilo Instagram, informa che nelle ultime ore siano stati fatti deie si starebbe già guardando agli step formali precedenti il tesseramento. Proprio di recente, s'era parlato di un tentativo della Juventus , con i bianconeri che hanno provato ad iscriversi alla corsa per il difensore.

ISTANBUL, TURCHIA - 10 GIUGNO: John Stones del Manchester City lotta per il possesso con Lautaro Martinez dell'Inter durante la finale di UEFA Champions League 2022/23 tra FC Internazionale e Manchester City FC allo Stadio Olimpico Ataturk il 10 giugno 2023 a Istanbul, Turchia. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Nonostante ciò, la scelta di Stones è ricaduta sull'Inter Campione d'Italia. Il classe 1994, stando al giornalista, aveva ricevuto molteplici avances, ma aveva espresso da subito il suo favore a un trasferimento in Italia. In attesa della programmazione delle visite mediche, gli agenti del 32enne si apprestano a definire ogni dettaglio della trattativa, limando gli ultimi cavilli burocratici. Già nelle prossime ore è attesa la formalizzazione dell'affare.

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Per Stones si tratta dellafuori dai confini inglesi. La sua carriera, fin qui, ha annoverato soltanto tre squadre di club: il Barnsley, l'e il. Con gli SkyBlues e sotto la gestione Guardiola, Stones ha vinto tutto a livello nazionale e internazionale con la Champions League del 2023 conquistata proprio dopo aver superato l'Inter in finale.