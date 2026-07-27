Il mercato della Juventus, dopo l'arrivo di Celik, si indirizza verso un secondo colpo a parametro zero. La società bianconera, infatti, sta pensando di portare a Torino John Stones, difensore inglese da poco liberatosi dal Manchester City. Lo rivela Sky Sport.

🚨 Juventus are considering a deal to sign John Stones on a free transfer.



The Bianconeri are in contact with his agents to understand his demands before they put together a package.



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/kSn1ONNAwn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 27, 2026

La Juventus pensa al difensore inglese John Stones

In casa Juventus il nuovo amministratore delegatoe il direttore sporitvo Fredericstanno lavorando per accontentare il tecnico Luciano. Che, per il mercato, ha fatto soprattutto due richieste:. Ma non solo. Servono anche. E l'innesto di Celik potrebbe non essere il solo in programma per quel reparto della rosa bianconera. I rumors delle ultime ore parlano di un forte interesse della dirigenza juventina per John. Stones, difensore inglese classe 1994, è un giocatore di grande esperienza. Ha legato la maggior parte della sua carriera aldell'era di. Arrivato ai Citizens nel 2016, dopo aver giocato pered, vi è rimasto fino a questa estate. Adesso, infatti, è svincolato: il suo contratto è terminato il 30 giugno. Con il City ha vinto sei, ladel 2023 e numerosi altri trofei tra FA CUP, Carabao e altre.

Stones sarebbe un ottimo colpo per la difesa di Spalletti: qualità tecnica, esperienza e carisma. Ci sono, però, due problemi. Il primo riguarda l'ingaggio: bisogna comprendere quanto l'inglese richiederebbe come stipendio. Non poco, certamente, dato che proviene da un top club europeo. La Juventus ha un tetto per gli ingaggi: non può superare i sei milioni di euro all'anno. Il secondo problema riguarda l'integrità fisica del calciatore. Nelle ultime stagioni, infatti, il difensore ha sofferto di vari infortuni ed è stato costretto a fermarsi più volte. In totale, nel corso degli scorsi due anni, ha dovuto saltare ben cinquanta partite, principalmente per un problema alla coscia.