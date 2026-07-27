L'Inghilterra cambia ancora. E questa volta mette nel mirino i portieri. Premier League ed EFL lavorano a una nuova regola per limitare le interruzioni durante le partite. Il principio è semplice: se un portiere resta a terra e riceve cure in campo, un suo compagno dovrà uscire temporaneamente. Una misura pensata per evitare che gli stop vengano utilizzati come pause strategiche. Il calcio inglese vuole ridurre le perdite di tempo e impedire che un infortunio, reale o presunto, possa spezzare il ritmo della gara. La modifica nasce dopo le polemiche sulle continue interruzioni nei momenti più delicati delle sfide. Un altro passo verso un calcio più veloce e con meno pause.

Portieri sotto esame: la Premier introduce una nuova regola contro le perdite di tempo

Il portiere non sarà più un'arma tattica. Almeno questa è l'idea dell'Inghilterra. Premier League ed EFL stanno valutando una nuova regola destinata a cambiare la gestione degli stop durante le partite. Il meccanismo è chiaro. Quando un portiere avrà bisogno dell'intervento dei medici e resterà in campo per ricevere cure, un giocatore di movimento della sua squadra dovrà uscire temporaneamente. Non sarà una sostituzione. Solo un'uscita momentanea per il tempo necessario. La decisione nasce da un problema che il calcio moderno conosce bene. Le pause utilizzate nei momenti di difficoltà.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 3 MARZO: un pallone da gara PUMA Orbita Ultimate Premier League Thrill è fotografato durante la partita di Premier League tra Everton e Burnley all'Hill Dickinson Stadium il 3 marzo 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Un modo per rallentare il gioco, interrompere l'azione degli avversari e permettere agli allenatori di dare nuove indicazioni. Un piccolo stop che può cambiare l'inerzia di una partita. La nuova norma punta proprio a eliminare questa possibilità. Se la squadra non indicherà il giocatore da far uscire nei tempi stabiliti, sarà il capitano a dover lasciare il campo. Una responsabilità in più per i protagonisti della gara. L'obiettivo è riportare continuità e velocità al gioco. La Premier League vuole meno interruzioni e più spettacolo. Dopo le modifiche sul recupero effettivo e sulle perdite di tempo, arriva un'altra possibile rivoluzione. Questa volta il protagonista è il numero uno. Il ruolo più protetto del campo potrebbe diventare anche quello più controllato.