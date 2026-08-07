Il Real Madrid e la challenge dei fuochi d'artificio: il risultato è tutto da ridere

Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il classe 2007 arriva dal Real Madrid in prestito con l'obiettivo di trovare continuità e completare il proprio percorso di crescita nel calcio europeo. Considerato uno dei talenti più interessanti della nuova generazione argentina, Mastantuono era arrivato al Real Madrid con grandi aspettative dopo essersi messo in mostra con la maglia del River Plate, ma a causa della concorrenza e della situazione generale con l'esonero di Xabi Alonso e l'arrivo di Arbeloa, a Madrid nella scorsa stagione è riuscito a giocare 35 partite in stagione segnando solamente 3 reti.

A Firenze il giovane argentino avrà l'opportunità di misurarsi con la Serie A, campionato ultimamente destinazione di giovani talenti dei big club europei, e soprattutto di accumulare minuti importanti per il suo percorso di crescita.

Mastantuono alla Fiorentina: il comunicato ufficiale

Ad annunciare il nuovo acquisto è stata la stessa Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali. Il club viola ha dato il benvenuto a Franco Mastantuono, confermando l'arrivo del talento argentino e ufficializzando così un'operazione attesa da giorni nell'ambiente viola.

MADRID, SPAGNA - 20 GENNAIO: Franco Mastantuono del Real Madrid esulta dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita della settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Real Madrid C.F. e AS Monaco allo Stadio Santiago Bernabéu il 20 gennaio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images) Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Fiorentina: "L'ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios”.

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Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato, mettendo a segno. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste".